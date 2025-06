De México a Venado Tuerto: más de 500 días pedaleando en una bicicleta de bambú

¿ Se puede viajar de México a la Argentina en bicicleta ? Aunque muchos pensarán que no, un joven oriundo de Venado Tuerto demostró lo contrario . Fede Farrell, ex modelo y personalidad en redes sociales (un millón y medio de seguidores en Instagram y otro millón en TikTok), se embarcó en una aventura de más de 500 días pedaleando en su “bambucleta”, como llama a su bicicleta de bambú, para llegar a su ciudad natal justo para el cumpleaños de su mamá.

Desde que es chico, Fede no se puede quedar quieto. Con hambre de conocer nuevas culturas, a los 18 se fue de Venado Tuerto y se instaló en Ciudad de México , donde trabajó como modelo y actor en comerciales. Trece años después, se propuso realizar una “migración inversa”. Farrell no pedaleó 500 días en cualquier bicicleta, sino que lo hizo en una hecha con sus propias manos: “Quería que sea un viaje poético y representativo, por eso busqué una bicicleta que sea especial y terminé construyéndola yo mismo”, explicó el venadense en conversación con La Capital.

Una bivivleta de bambú

Así fue como Fede armó su propia bicicleta de bambú en Ciudad de México, antes de partir. Todo el proceso fue con ayuda de un comerciante de bicicletas que le explicó cómo construir la bici. Y le enseñó muy bien: la “bambucleta” soportó más de un año y medio de trayecto, y se enfrentó a todo tipo de terrenos. “18 mil kilómetros después, acá estamos bambucleta y yo, de vuelta en mi Venado Tuerto natal”, afirmó, con un particular cariño por el medio de transporte que lo acompañó en su aventura.

Toda la travesía fue compartida por Fede en sus redes sociales, donde el venadense supo construir una verdadera comunidad. En un inicio, compartía sus vlogs arriba de la bicicleta a modo de “diario íntimo”en TikTok e Instagram, y más tarde comenzó a postear videos más largos en YouTube, donde contaba las aventuras en cada país que atravesaba. Farrell destacó que de sus seguidores recibió una respuesta “bellísima”. En su tramo final, desde que cruzó la Cordillera e ingresó a la Argentina, se generó un “revuelo imparable”: en cada pueblo que pasaba, la gente lo seguía en sus propias bicicletas.

Los seguidores de Farrell lo acompañaron en todo el viaje, pero en un momento dado las redes se hicieron realidad: “Cuando ingresé a la Argentina (los seguidores) me empezaron a seguir, pero en la vida real, como una suerte de Forrest Gump de la bicicleta”, recordó el influencer en conversación con este diario, y detalló: “Esperaban mi paso y se sumaban en bicicletas o en otros medios de transporte, en caballo, en patines hasta que llegamos a Venado”.

Ahora, ya en suelo argentino, Fede se embarcó en una nueva aventura: construir una casa con sus propias manos. En un pueblo al sur de la provincia de Santa Fe, el venadense está construyendo un hogar con materiales reciclados. Y claro, está compartiendo todo el proceso en redes sociales, donde sigue recibiendo el apoyo de sus fieles followers.

500 días en bicicleta: el “bicivagabundo” de Venado Tuerto

Antes de comenzar el viaje, Fede Farrell vendió casi todas sus cosas y regaló otro tanto. En conversación con La Capital, el joven de Venado Tuerto contó que se deshizo de todo lo material y se convirtió en “Bicivagando”, apodo que usa en sus redes sociales. El por qué es fácil: “Ando en bici y soy un vagabundo, no tengo cosas”.

La aventura del “Bicivagabundo” incluyó recorrer 13 países y 18 mil kilómetros a lo largo de poco más de 500 días, siempre arriba de su bici de bambú. El viaje comenzó en marzo del 2023, cuando partió desde Ciudad de México, donde vivió como modelo. En la primera parte de la travesía, pasó por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Como llegar a Colombia es imposible por tierra (la frontera con Panamá está conformada por selvas indómitas, sin camino y solo puede ser atravesada por mar o aire), Farrell se subió a un velero destino a Cartagena con su “bambucleta” bajo el brazo.

Ya en Cartagena, Fede se subió a la bici y recorrió todo el continente. Atravesó Colombia, para luego pasar por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y finalmente Argentina. Con su bicicleta de bambú, el joven de Venado Tuerto recorrió todo tipo de terrenos, ciudades, selvas, desiertos y hasta una parte de la Cordillera de los Andes, lo que lo llevó a enfrentarse desde calor en Centro América hasta frío extremo. Por este motivo, tuvo que ir readaptando su equipaje en el camino y hacer un recambio por prendas más abrigadas.

“Fue maravilloso pasar por estos contrastes, no sólo climáticos y de paisajes, también culturales, de sabores de mentalidades”, afirmó Farrell sobre su viaje por toda Latinoamérica, y agregó: "Es muy estimulante el viajar en bici, hace que uno se despierte cada día en un lugar diferente, con personas diferentes, con acentos diferentes, con comidas diferentes, es una dopamina constante”.

Cuando se subió a la bicicleta por primera vez en Ciudad de México, planeaba realizar un viaje que durara 9 meses. Para cumplir su objetivo, pedaleaba más de 100 kilómetros por día. En un momento dado, su cuerpo comenzó a sufrir el déficit calórico del enorme esfuerzo físico que estaba realizando, por lo que debió hacer un parate. Fue en ese marco que el “Bicivagabundo” hizo un paso de un mes por la casa de Gran Hermano Chile. “Fue un encierro completo y que me permitió de alguna manera frenar sin sentir la culpa de frenar”, explicó Farrell sobre su paso por el reality, al que renunció tan solo unas semanas luego de entrar, para poder continuar con su aventura.

Finalmente, el viaje de Fede Farrell terminó durando poco más de un año y medio: “Le di cierre al viaje llegando el 18 de agosto a Venado Tuerto, que es el día del cumpleaños de mi vieja, quería que el viaje de regreso sea volver a mi madre patria, y también a mi madre, que me vio nacer”.

El nuevo proyecto: construir una casa con sus propias manos

Luego de tantos kilómetros recorridos en su querida "bambucleta", el venadense decidió frenarse en su Santa Fe natal. Ahora, se embarcó en un nuevo proyecto: construir una casa con sus propias manos en un pueblo al sur de la provincia. Pero no es cualquier casa, sino un hogar construido con técnicas de bioconstrucción, integrada casi por completo con elementos reciclados.

fede casa.jpg En un monte santafesino, Fede Farrel está construyendo una casa con sus propias manos

“Me estoy construyendo mi primera casa con basura”, contó Fede Farrell entre risas en su cuenta de TikTok. Si no existe, Fede se lo inventa: pallets, chapas y silobolsas vacías son algunos de sus elementos de construcción estelares. No obstante, le aclaró a sus seguidores "que no todo es reciclado" y que por algunas cosas "tuvo que pagar", como los pisos de madera.

Sin embargo, todo lo hace él: las paredes, el techo, la colocación de aberturas y pisos. A veces recibe ayuda de su familia, quienes viajan de Venado Tuerto para darle una mano con su nuevo proyecto. El proceso de construcción queda registrado en su cuenta de TikTok.

Antes de comenzar a construir su propia casa, Fede Farrell estuvo cinco meses viviendo en una casa abandonada, a la que bautizó “la tapera”. Le colocó paneles solares, y creo una huerta y hasta se armó un baño con barro, palo de acacia y una tapa de inodoro que soportó las tormentas que azotaron a la región este año.