Con apenas 29 años, murió un reconocido actor surcoreano

Aún continúa la investigación para determinar las posibles causas del fallecimiento de Kim Jong Suk. Su hermana hizo una particular publicación en Instagram

La carrera de Kim Jong Suk

Kim Jong Suk nació en 1995 y comenzó su carrera artística en el 2014, a sus 18 años, como modelo. Por su atractivo físico y su talento para posar, el surcoreano se convirtió en la imagen de la marca “Dashu”.

Ahora bien, su verdadero salto a la fama se dio en el año 2022, cuando participó el programa “The Skip Dating”, un reality show de citas del canal coreano tvN.

image.png

>>Leer más: Netflix: siete series coreanas que se están llevando todas las reproducciones

La versión de su hermana

A través de un psoteo en Instagram, la hermana del reocnocido actor comunicó su versión de los hechos.

“Estamos en medio de los preparativos del funeral, abrumados y desconsolados. Pero veo tantas afirmaciones infundadas y falsas, difundiéndose en las comunidades en línea. Al principio, decidimos no responder, con la esperanza de que mi hermano descansara en paz. Pero ahora, todo fue demasiado lejos”, comenzó Jong-seok en un largo posteo en Instagram

Luego aclaró que aun no estan disponibles los analisis policiales. Sobre las versiones de los medios surocreanos que afriman que el actor se quitó al vida luego de una discusión con su pareja, la mujer dijo: “No sabía que un contenido tan absurdo se distorsionaría y difundiría. Porque no es cierto. Los artículos actuales no son ciertos, por lo que solicité su eliminación”,

“Planeo organizar y publicar pronto la grabación policial, la grabación de mi amigo que estaba con él y lo último que me dijo. Por favor, por el bien del difunto, dejen de difamarlo. Por favor, borren las publicaciones que subieron. Por favor, dejen que el difunto descanse en paz. Cualquier publicación maliciosa será reportada al equipo de investigación cibernética”, cerró y compartió en el posteo un audio del amigo del actor.