Un exjugador de Newell's, primo de Maxi Rodríguez, denunció por estafa al loteo Damfield Funes

Según pudo saber La Capital , Denis Rodríguez invirtió en 2023 en la adquisición de un terreno ubicado en Estancia Damfield para construir su casa con los ahorros que había cosechado en su carrera futbolística. Si bien siempre se supo que Maxi Rodríguez es uno de los impulsores de este emprendimiento, los representantes legales de su primo Denis aclararon que en esta oportunidad La Fiera no figura en los informes de las sociedades que forman parte del fideicomiso bajo la lupa de la Justicia.

El exjugador formado en la cantera del club rojinegro, patrocinado por Paul Krupnik y Martín Marini , desembolsó la suma total de U$S 96 mil , según consta en la denuncia penal. Sin embargo, trascendió que a Rodríguez no se le informó adecuadamente cuáles eran las condiciones legales y administrativas en las que se encontraban esos terrenos dentro del fideicomiso Damfield Funes.

La Capital pudo saber que ya en 2021 el desarrollador había sido informado de la prohibición de llevar adelante un proyecto inmobiliario, pero ocultaron ese dato a los inversores y avanzaron con las obras. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con la causa porque consideramos que esto fue una verdadera estafa porque ese dinero invertido no está materializado en las obras" , aseguraron los representantes legales de Denis Rodríguez.

Cómo surgió la denuncia por estafa

"Cuando Denis Rodríguez compró la propiedad, no se le informó adecuadamente que el loteo no tenía las autorizaciones correspondientes de control necesarias para funcionar como tal. Básicamente no tenía la habilitación correspondiente ni estudio de impacto ambiental", comentó en declaraciones a "Trascendental", de LT8, Krupnik, quien representa al primo de Maxi Rodríguez en la denuncia presentada contra Damfiel Funes, Davik SA y Vial Norcar.

"Tenía que ver con una publicidad muy importante, puesto que allí se jugaba la Copa Pymes, y también existía una cadena muy importante de gimnasios. Había toda una puesta en escena para generar confianza en el inversor", consignó Krupnik respecto a esos terrenos en los que su cliente invirtió.

En tanto, admitió que "seguramante" el exjugador leproso accedió por la pantalla que pudo haber generado la exposición de su primo Maxi, La Fiera Rodríguez, quien en un principio habría participado de ese negocio y luego se alejó del mismo cuando comenzaron los inconvenientes legales.

"Detrás de todo emprendimiento comercial tiene una figura emblemática y conocida, seguramente hay situaciones que llevan a cualquier persona a invertir y no piensa que determinadas situaciones pueden fracasar porque determinadas personas que detrás lo apuntalan", argumentó, aunque sin responsabilidad alguna sobre el exjugador de la selección argentina, campeón con Newell's en 2013.

No obstante, lanzó duras críticas para el juez federal Gastón Salmain, quien en diciembre pasado había otorgado una medida cautelar al inversor del emprendimiento para continuar con el desarrollo inmobiliario, que se explota sobre la cuenta del arroyo Ludueña.

"Lamentablemente, el tristemente célebre doctor Salmain otorgó una resolución cautelar para la rehabilitación del predio en cuestión, aunque el gobierno provincial. Digo tristemente célebre porque nos tiene acostumbrados a este tipo de fallos, que no tienen ni pies ni cabeza", cuestionó respecto a la medida cautelar que en diciembre pasado emitió en favor del inversor para avanzar con un barrio cerrado allí en Funes.

Un terreno en permanente disputa legal

El emprendimiento está en disputa con la provincia, que acusó al empresario de haber iniciado las obras sin tener las autorizaciones ni estudios de impactos ambiental e hídrico correspondientes, sobre todo en un área estratégica por su cercanía a la represa del arroyo Ludueña.

En julio del año pasado, la provincia ordenó la paralización de dos emprendimientos: uno de ellos se trataba de Damfield, ubicado sobre ruta provincial 34-S y la colectora de la autopista a Córdoba, al este de Kentucky.

Sin embargo, en diciembre pasado la Justicia Federal de Rosario extendió una medida cautelar para que el inversor de Damfield pueda avanzar con sus proyectos.

No obstante, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario limitó el accionar del juez federal Salmain, anuló una resolución de diciembre y así dejó vigente la clausura del loteo Damfield de Funes, dictada por la provincia.