Rusher: "Hacer un disco te posiciona en otro lugar como artista"

Para celebrar el lanzamiento, se embarcará pronto en una gira nacional que lo llevará por Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Buenos Aires, Chile, México y Uruguay.

Antes de su show en Rosario, Rusher estuvo en la ciudad y habló con La Capital del proceso creativo detrás de "Casa 11" , de los aliados en ese camino, y de la posibilidad de habitar un presente más genuino en su carrera.



¿Qué sentís que te permitió el hecho de hacer un disco en esta instancia de tu carrera donde ya tenés cierto recorrido?

Creo que me dio mucha madurez. Empecé a entenderlo desde otro lugar. Hace mucho que quería hacer un disco y siento que hacer un disco también te posiciona en otro lugar como artista, otras herramientas, otra visión. Y justo este disco también es importante porque es donde hago el quiebre entre el mundo urbano y una música un poquito más sofisticada, con otras letras, otra sensibilidad. Entonces, este disco es un punto de quiebre en mi carrera para mí y estoy contento de haberlo terminado, y también de haberlo compartido con mi equipo y con Benja, que es el productor.

Le pusiste “Casa 11”, que tiene una referencia astrológica. ¿Qué significa y qué significa para vos sobre todo?

Siempre aclaro que no soy astrólogo, así que cualquier cosa que diga tomensela con pinzas. Tiene que ver con el 11, que es un número maestro. Yo tengo Tauro en Casa 11, y habla también de la importancia que tenemos los artistas en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que transmitimos. Entonces englobaba perfecto porque es un disco donde yo buscaba ser más genuino, ser más sincero y poder conectar con el que está escuchando la canción de una forma genuina y poder transmitir algo piola.

La Casa 11 también habla de lo colectivo y del hacer con otros, y este disco tiene muchas colaboraciones, en varios sentidos. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar a los colegas y de armar los temas que ibas a compartir con cada uno?

Fue un proceso largo, igual que el disco. Estuvimos un año y medio, dos haciendo el disco, pero todas las canciones fueron pensadas para ciertos artistas. Gracias a Dios se sumaron todos y son artistas gigantes. Nos dimos el gusto de hacer una canción con Yami, que es una artista recontra actual y buenísima, y también con un artista como Ron Carter, que es un contrabajista muy importante en la historia del jazz y de la música. Entonces hay como ese contraste y ese equilibrio que pone el disco en otro lugar y le da una seriedad. Pero fue un proceso muy lindo porque con muchos comparto amistad, comparto una relación, así que siempre hubo un feedback y buena predisposición.

Estuviste en Nueva York y grabaste con Ron Carter, una leyenda del jazz. También está el trompetista Theo Crocker en el disco. ¿Cómo fue el acercamiento a estos músicos de un género tan distinto al que venías haciendo?

Fue una locura. Lo de Ron Carter abrió muchas puertas en cuanto a los músicos que se sumaron después. Hicimos un proyecto en Los Ángeles que todavía no salió, en el que también hay muchos músicos de mucha calidad y mucho renombre. Ya va a salir. Pero en ese viaje conocí a Theo, que vino a casa a grabar. Hablamos por Instagram, el chabón tiró la mejor, se sumó, vino a casa. Hablamos sobre Ron Carter y él no podía creer que habíamos hecho esa colaboración. Pero estuvo buenísimo, grabamos y ahora la canción con Yami tiene al final el solo de él que a mí me pone la piel de gallina realmente.

Mencionaste a Benjamín López Barros, el productor del disco. ¿Cuál sentís que fue su aporte principal en este trabajo?

Su musicalidad, su experiencia. Su información y su conocimiento sobre la música. Yo venía de otro palo y si bien escuchaba ese tipo de música y me encanta, tuve que pasar un proceso de conocer. Siempre que me meto a hacer un género, trato de empaparme con lo que estoy haciendo. Benja me aportó muchísima experiencia y esa calidad al disco. Fue como 50/50. Yo por eso digo que el disco no es mío, es de los dos.

También colaboraste con Onofre Paz de Los Manseros Santiagueños. ¿Cómo fue ese proceso de compartir con un músico tan emblemático de tu provincia?

Eso estuvo muy bien la verdad. Yo tenía el deseo de juntar y mezclar mi voz y la de él, de dos generaciones completamente distintas pero que a su vez representan a la misma provincia. Lo grabamos en Buenos Aires. Me hubiese gustado grabarlo en Santiago pero él justo estaba en Buenos Aires y yo también, así que bueno. Lo grabamos en una cafetería que se llama Montecarlo, que justo tiene el nombre de otro tema de mi disco. Todo coincidía. Nos juntamos, comimos unas empanadas y grabamos bastante rápido, en un par de tomas. Él es un amor y obviamente es un ícono para la música argentina y de mi provincia. Fue un gusto que nos dimos y ahí quedó “Santiago”, que habla de mi provincia y de cómo yo me veía allá.

Falta poco para empezar la gira. ¿Cómo es el momento de rearmar los temas para el vivo y poder compartirlos con la gente?

Es el mejor momento, es el más divertido. Tengo una banda realmente increíble, que se puso la camiseta desde el día uno. Reinterpretaron todos los temas y cada vez que ensayamos nos volvemos locos. Es algo que estamos disfrutando mucho, también porque ellos me venían acompañando en mi proceso urbano, por así decirlo. Entonces hacer este salto es mucho más divertido, con mucha más musicalidad, de repente hay solos, cada uno tiene su momento de protagonismo. Así que cuando vengan el 13 de septiembre se van a encontrar con un bandón y con canciones muy bien armadas.

¿Qué vínculo tenés con Rosario y qué sentís que va a tener de especial esta visita?

La vez que vine fue hace varios años y me acuerdo que me bajé del escenario y dije: ‘uf, qué agite que tienen’. Y no volví porque no volví a hacer una gira así de grande. Este año volvemos con este disco, con un show muchísimo más interesante, con mucha más musicalidad y en el que yo estoy parado desde otro lugar, en otro punto de mi carrera. Va a haber muchas sorpresas. Estoy ansioso por volver a cantar acá.