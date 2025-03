Quién es Six Sex, la polémica cantante de la que todos hablan

Con shows originales, letras explícitas y una estética erótica, Six Sex es una de las artistas más controversiales en los últimos tiempos de la escena musical argentina

Six Sex es una joven cantante de tan solo 22 años

En los últimos meses, una cantante argentina estuvo resonando en las redes sociales por su polémica forma de vestir, sus canciones explícitas y sus originales shows en vivo . Se trata de Six Sex, el proyecto musical de Francisca Cuello, una joven artista de 22 años.

Sus shows y videoclips no se quedan atrás: las letras explícitas y el estilo provocador se combinan con una puesta en escena audaz y sensual. Como ella misma define en sus canciones, su contenido es “no apto para menores de 18 años” .

De hecho, en los últimos días, la cantante generó debate en las redes sociales a raíz de uno de sus shows donde cerró su actuación de una manera muy particular: interpretó el Himno Nacional Argentino con una performance fiel a su estilo.

¿Quién es Six Sex?

Six Sex es el nombre artístico de la porteña Francisca Cuello, una cantante argentina de 22 años de Villa Tesei. Su carrera comenzó en el año 2019 con el lanzamiento de su EP Fantasy. Desde entonces, comenzó a explorar diversos géneros como reguetón, dancehall, trap y electrónica.

Aunque aún no tiene un disco, a lo largo de su trayectoria lanzó varios EPs, es decir lanzamientos musicales que contiene más pistas que un sencillo (single) pero que son más corto que un álbum. Con cada uno de ellos, la artista fue marcando la evolución de su sonido, estilo y ritmo. Alguno de ellos son "Área 69" (2022), "6X" (2023) y "Satisfire"(2024).

Según comentó la artista en una entrevista, cuando era pequeña, la cumbia y el reguetón formaron parte de su identidad artística. Luego, en su adolescencia, comenzó a trabajar en un boliche techno en Buenos Aires, que la llevo a conocer a la música electrónica. Esta mezcla fue la que dio paso a su estilo actual, una combinación de ritmos que van desde el reguetón hasta la música electrónica y el dancehall.

Una artista rodeada de polémica y debate

Ahora bien, Six Sex es una artista que generó gran polémica y debate en las redes sociales debido a sus audaces presentaciones en vivo, videoclips explícitos y su estética sensual y erótica.

A pesar de contar con un creciente número de seguidores, especialmente en la comunidad LGTBIQ+, sus actuaciones siguen siendo un tema de controversia. Para algunos su estilo es provocador pero un tanto inadecuado, mientras que para otros son una expresión artística de libertad sexual.

Su último EP, "X-sex", explora las emociones postfiesta, aborda temas como las drogas y el bajón de la noche. Con letras directas y un enfoque que no evade la sexualidad, Six Sex capta la tensión por por su capacidad para mezclar libertad sexual y la expresión del deseo. Su canción junto a Dillom es una demostración de este estilo.

Además, en sus shows y videoclips, no es raro verla integrar elementos poco convencionales, como bicicletas de gimnasio y poca ropa.

En una entrevista la artista comentó: “Creo que hablo de eso con ironía. En realidad, mis letras no son tan polémicas como la gente cree. Es mucho más cotidiano de lo que imaginan. Tal vez es un tema del que no todas hablamos, pero cada vez se habla más libremente. No intento forzar nada cuando escribo, es algo bastante orgánico. Además, siempre fui bastante promiscua, entonces la hipersexualización, ya sea de otro hacia mí o de mí hacia mí misma, siempre estuvo presente."

De hecho, recientemente la artista estuvo en boca de todos al interpretar el Himno Nacional Argentino de una manera peculiar, vestida con poca ropa y con una banda de la bandera argentina. Esta performance desató un intenso debate sobre el respeto hacia los símbolos patrios, dividiendo opiniones sobre su polémica interpretación.

Definitivamente, Six Sex está pisando fuerte y rompiendo barreras en la escena musical argentina. Ya sea rodeada de polémicas o no, la joven de 22 años, presenta un estilo único y un enfoque sensual que cautivó a miles en muy poco tiempo. De esta manera, se consolida como una de las figuras más transgresoras y originales del panorama actual.

