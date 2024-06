Quién es MrBeast: su historia, sus videos más vistos y sus proyectos solidarios

MrBeast tiene 278 millones de suscriptores en su canal de Youtube, lo que le permite tener un alcance a nivel internacional. Dato no menor: durante 2023, sumó 99 millones de nuevos suscriptores. Sí, cada minuto hay nuevos adeptos. En una entrevista con Time, MrBeast confió que su particular negocio le reporta entre 600 y 700 millones de dólares anuales, pero no se considera realmente millonario. Reveló, además, que su madre Susan Parisher es la encargada de llevar las cuentas y administrar su dinero. Él prefiere dedicarse de lleno a lo creativo, junto a un grupo de amigos de toda la vida.