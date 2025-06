Qué son los "Labubu", los peluches que lucen los famosos y son tendencia en redes sociales

Pero su impacto no se limita al mundo digital. La tendencia de los Labubu llegó a celebridades internacionales como las integrantes de Blackpink o Rihanna y también a figuras argentinas como Wanda Nara y Rodrigo De Paul, que ya los sumaron a su armario.

Qué son los Labubu

Los Labubu son figuras coleccionables diseñadas por el artista Kasing Lung, un ilustrador de juguetes hongkonés.

Al igual que con los Sonny angels, el secreto de estas figuras está en la sorpresa: cada caja que contiene estas curiosas figuras es una incógnita, el coleccionista no sabe qué figura recibirá hasta abrirla.

Con más de 300 variaciones disponibles en diferentes tamaños, cada figura Labubu tiene un diseño y nombre propio y se suelen colgar a modo de llavero en mochilas o carteras. Además estos peluches tienen ediciones especiales como de Navidad, circo, bosque o Halloween.

Embed @.kunno Y si les dijera lo tanto que pesa mi bolsa por tanto Labubu y CryBaby original sound - Bailey

La historia de los Labubu

Si bien estas figuras cobraron relevancia en este ultimo año, en realidad el diseñador chino las creó en el 2015. El creador, a pesar de haber nacido en el país asiático, pasó la mayoría de su infancia en Países Bajos, razón por la cual creció leyendo historias de elfos, duendes y seres mitológicos. que lo inspiraron a crear estas curiosas figuras.

En una entrevista para el canal de Youtube LKF, Kasing Lung reveló: “Me encanta la tradición de los antiguos mitos sobre los duendes. Me di cuenta de que no había muchas historias así, así que intenté mezclar lo que escuché con mis ideas y crear mis propios relatos”.

image.png

De esta forma, Lung creó estas famosas figuras que en el año 2019 fueron compradas por la compañía china Pop Mart, empresa que actualmente los produce y comercializa en todo el mundo.

>> Leer más: Tralalero Tralalá y Bombardilo Cocodrilo: de qué se trata la tendencia del Brainrot italiano

Cuál es el precio de los Labubu

Los Labubu originales se pueden conseguir en Argentina a través de coleccionistas o vendedores que los compran en el exterior y luego los revenden. Según la página oficial de Pop Mart, un Labubu cuesta 21.99 dólares.

Sin embargo, cuando estas figuras comenzaron a ganar popularidad empezaron a venderse sus versiones no oficiales o "truchas", que imitan el diseño original y respetan el packaging y diseños. Estas versiones suelen costar entre los $15.000 y los $30.000 y pueden encontrarse en el Barrio Chino en Buenos Aires o bien por Mercado Libre.

El Labubu argentinizado de Rodrigo De Paul

Entre las muchas celebridades que se sumaron a esta tendencia, Rodrigo De Paul fue uno de los que más llamó la atención. El futbolista causó furor en redes al ser visto luciendo un bolso con un Labubu argentinizado como llavero.

En la previa del partido entre Atlético de Madrid y Botafogo por el Mundial de Clubes, De Paul apareció con un Labubu vestido con la camiseta número 7 de la Selección Argentina, detalle que no pasó desapercibido y desató comentarios y reacciones entre sus seguidores.