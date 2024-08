Murió el actor Alain Delon, estrella del cine francés a los 88 años

Chicos y chicas quieren rock: los músicos rosarinos sub 20 construyen su escena

Delon, cuya presencia en la pantalla grande dejó una marca indeleble en el cine francés e internacional, había mantenido un perfil bajo en las últimas décadas, siendo visto esporádicamente desde los años noventa.

En el verano de 2023, su nombre volvió a ocupar los titulares cuando sus tres hijos presentaron una denuncia contra Hiromi Rollin, acusándola de aprovecharse de la debilidad del actor.

Este conflicto familiar se desarrolló públicamente, con acusaciones cruzadas en los medios y los tribunales, en medio de preocupaciones por el estado de salud de Delon, quien sufría de un linfoma y había padecido un ictus en 2019.

En mayo de 2019, Delon hizo una emotiva reaparición en el Festival de Cannes, donde recibió una Palma de Oro honorífica. Visiblemente conmovido, el actor se despidió del público con lágrimas en los ojos, describiendo el reconocimiento como “un poco un homenaje póstumo, pero en vida”.

“Me voy a ir, pero no me iré sin dar las gracias”, añadió el hombre que vivió sus últimos años en su casa de un pequeño pueblo del noreste de Francia, rodeado de altos muros, donde tenía previsto ser enterrado no muy lejos de sus perros.

La trayectoria del actor

A lo largo de su carrera, Delon participó en 122 películas, de las cuales 88 fueron como actor, 2 como director y 32 como productor.

Su trayectoria estuvo marcada por colaboraciones con algunos de los directores más influyentes del cine, como Jean-Pierre Melville en filmes como “El Círculo Rojo” y “El Silencio de un Hombre”, Luchino Visconti en “Rocco y sus Hermanos” y “El Gatopardo”, René Clément en “A Pleno Sol” y Louis Malle. Su interpretación como un galán estoico y vulnerable definió su carrera y lo consolidó como una figura icónica del cine europeo.

En cuanto a galardones, Delon fue reconocido desde sus primeras apariciones en la gran pantalla en 1957. Recibió el César al Mejor Actor en 1985 por su interpretación en “Nuestra Historia”, de Bertrand Blier. También fue galardonado con el Oso de Honor en el Festival de Berlín en 1995.

Una parte significativa de su carrera fue su colaboración con otro titán del cine francés, Jean-Paul Belmondo, con quien trabajó en ocho películas. La última de ellas, “Uno de Dos” (Patrice Leconte, 1988), marcó el comienzo de su paulatina retirada de la pantalla.

Comenzó a producir películas en 1968 —26 de ellas para 1990— con una energía y una confianza en sí mismo que mantuvo durante su vida.

Esa confianza se reflejaba cuando en 1996 dijo a Femme “¡Me gusta que me amen como yo me amo!”, una actitud que se evidenciaba en su carisma en pantalla.

El presidente francés, Emmanuel Macron, comentó que Delon era un “monumento francés” que “interpretó papeles legendarios e hizo soñar al mundo”.