A los 90 años, murió el actor Bill Cobbs, uno de los guardias de "Una noche en el museo"

una noche en el museo.jpg Bill Cobs encarnó a Reginald, uno de los guardias del Museo de Historia Natural de Nueva York, junto a Dick Van Dyke, Mickey Rooney y Ben Affleck

Un breve repaso por la vida del actor Bill Cobbs

Nacido en Cleveland Ohio el 16 de junio de 1934, Bil Cobbs no tenía al mundo de la actuación como primera opción. Luego de graduarse de la secundaria, sirvió durante ocho años en la Fuerza Área de Estados Unidos. Además, antes de tomar un cambio de rumbo en su vida, trabajó vendiendo coches.

Sus primeras apariciones en el cine se dieron en la década de los 70. La primera vez fue con un pequeño papel en “The Taking of Pelham One Two Three”(1974) . Luego de su debut, despertó interés en los grandes de estudio, y comenzó a participar como actor secundario en populares producciones como “De mendigo a millonario” (1983), “Cotton Club” (1984), “El color del dinero” (1986) y “La fortaleza del vicio” (1991).

En la década de los 90, Cobbs se convirtió en un rostro habitual de Hollywood, siempre en papeles secundarios. Participó de grandes éxitos como “El guardaespaldas” (1992), “El demoledor” (1993”) y “Buddy: el perro superestrella” (1997).

En la década siguiente, Bill Cobbs formó parte del elenco de “Una noche en el museo” (2006) y le dio vida a Reginald, uno de los guardias del Museo de Historia Natural de Nueva York. El equipo se volvió a reunir para la secuela en el año 2014.

En televisión, Cobbs formó parte de diferentes series, como “The Slap Maxwell Story”, “The Drew Carey Show”, “The Gregory Hines Show” y “Star Trek: Enterprise”, donde interpretó al Dr. Emory Erickson, el inventor del Transportador.