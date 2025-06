El insólito error de un ex-Newell's al ser presentado como DT

Según analizaron algunos fanáticos del club en redes sociales, el error podría haber surgido a la hora de realizar la búsqueda con las palabras “Quilmes” e “hinchada”, pero igualmente repudiaron la confusión.

El pasado de Aldo Duscher en Paraguay

En enero de este año, Duscher fue despedido de su cargo como entrenador de la selección sub-20 de Paraguay en plena disputa del Sudamericano en Venezuela. Su equipo había sido goleado por Uruguay y el argentino protagonizó una fuerte discusión con los periodistas que no gustó en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El propio presidente de la APF, Robert Harrison, tomó la decisión de despedirlo. El DT se refirió al tema y explicó: "Soy muy profesional y muy exigente. No iba por la misma línea (de la asociación) y todo detonó por una declaración".

"Ganando o perdiendo hablo con los periodistas porque creo que tenés que dar la cara cuando se gana o se pierde. Hoy atendí a uno con el que siempre hablo porque me pareció buena onda. En la mesa había dos o tres que me se metieron con mi trabajo. Contesté porque pusieron en tela de juicio mi trabajo. No estuvo el respeto que esperaba y se generó una polémica. Defendí lo mío y no lo tomaron bien", relató el exjugador en diálogo con Ovación tras la decisión adoptada por la asociación y la discusión con los periodistas.

"Hubo diferencias con el director deportivo en muchas ocasiones por diferentes formas de trabajar. Se juntaron muchas cosas. Con los jugadores todo fue espectacular, hubo un trabajo muy bueno. Se terminó todo después de que un periodista no respetara mi trabajo y se generó esa discusión", insistió el exNewell's, que mantuvo una tensa discusión con los informadores de ABC Deportes, a los que les dijo: "A ustedes les gusta la sangre". Esa frase no hizo otra cosa que elevar el tono de la trifulca. No obstante, Duscher no se arrepintió de lo expresado.