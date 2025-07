Dónde ver la famosa serie en la que se inspiró la canción de Miranda! "Tu misterioso alguien"

Aunque el dúo argentino Miranda! atesora una larga lista de éxitos, hay uno de sus hits que tiene una vigencia particular. Se trata de “Tu misterioso alguien”, una canción que tiene más de 10 años y que está experimentando un resurgimiento gracias a su aparición en el programa del momento “La Voz Argentina”. En una entrevista, Ale Sergi contó que se inspiró en una serie para componerla y esa misma está disponible en diferentes plataformas.

“Cuando escuché esa frase, me encantó. La anoté y dije: ‘Ya la voy a usar’. Y llegó el momento”, declaró el cantante. Más tarde, el pop argentino quedaría marcado por el estribillo: “¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo este tiempo para no matarme?".

Así como “Tu misterioso alguien” se mantuvo con el paso del tiempo, la serie “Lost” también siguió vigente. Incluso hasta el día de hoy sus capítulos se siguen reproduciendo en diversas plataformas y siguen conquistando nuevos espectadores.

Dónde ver “Lost”, la serie en la que se inspiró “Tu misterioso alguien”

Lejos de ser una serie enfocada en los amores y desamores, “Lost” es una historia de ciencia ficción estadounidense que se centra en el accidente de un avión que viajaba de Sydney a Los Ángeles cuando se derrumba en el aire. A partir de este evento, la narración recupera las vivencias de los pasajeros que logran sobrevivir a la catástrofe y que quedan varados en una isla aparentemente desierta en la que ocurren cosas extrañas y acechan peligros ocultos.

A lo largo de sus seis temporadas, la serie explora las historias de los protagonistas antes del accidente, las decisiones que toman para sobrevivir en la isla y los vínculos que van estableciendo entre ellos y con todo lo que los rodea.

>>Leer más: La historia de amor de los Miranda!: fueron pareja antes de comenzar la banda

Después de su paso por la televisión durante la primera década de los 2000, “Lost” llegó a las plataformas de streaming.

Uno de los catálogos en los cuales se puede encontrar la serie “Lost” de forma completa es el de Disney+. Por otra parte, Netflix también ofrece a sus suscriptores la posibilidad de disfrutarla, pero ya anunció que despedirá este título el 14 de agosto, por lo que quienes quieran aprovechar a verla en esta plataforma deberán literalmente hacer una maratón para llegar a verla entera.