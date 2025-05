Andrés Calamaro abandonó el escenario en Colombia: "Están cancelados, hasta nunca"

No es la primera vez que el cantante se expresa en este sentido. En varios de sus recitales Calamaro hace referencia a los toreros y en otras ocasiones se manifestó como un ferviente defensor de esta práctica. "Quiero corridas en Cataluña. Si prohibir es progresía, mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo", había dicho unos años atrás en una entrevista para un medio español.

¿Por qué Andrés Calamaro abandonó el escenario en Cali?

En plena performance de “Flaca”, además de hacer corear a su público el estribillo, Andrés Calamaro tomó su campera color rojo y simulando una muleta comenzó a realizar los gestos propios de una faena. Asimismo, se tomó un momento para dedicarle unas palabras a los toreros.

“Quiero dedicarle esta canción a todos los toreros, ganaderos y aficionados que se quedan sin trabajo porque votaron para eso. Votaron para dejarlos en la calle”, dijo el cantante haciendo referencia a la reciente medida tomada en Cali.

La respuesta del público fue contundente. Rápidamente la audiencia comenzó a abuchear al cantante. Frente a ello, aunque la canción aún no había terminado, el cantante decidió irse del escenario.

“Lo siento están cancelados, hasta nunca” dijo el cantante antes de retirarse en medio de la canción.

El descargo de Andrés Calamaro

Luego de su polémico show en Cali, los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales donde el cantante no estuvo exento de críticas. Lejos de disculparse, a los pocos minutos Calamaro continuó con el escándalo a través de su cuenta de Instagram.

En un posteo, que hoy cuenta con mas de 8 mil me gusta y tiene los comentarios bloqueados, el cantante argentino comenzó: "No sé si los aficionados son mayoría en Colombia pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta”.

Luego, detalló su postura en contraposición con el pensamiento de los animalistas: “Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir".

En ese momento, comentó lo vivido en el recital de Cali. Aclaró que completó su repertorio y que solo fueron dos los minutos en los que estuvo ausente del escenario. Fiel a su postura, continuó: “Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar.”

Apuntando directamente contra los animalistas sentenció: “No soy torero ni asesino ni maltrato animales pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalista para con los ciudadanos e no favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros, y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza".