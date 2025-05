Ahora Darín habló sobre Julio Chávez: "No sé qué le pasa, nadie lo sabe"

“Yo no tengo ningún dime y direte con él, yo lo único que hago es hablar maravillas de él, no sé qué le pasa, nadie lo sabe", sostuvo Darín en diálogo con “Intrusos”, y añadió: "Escuché lo que dijo, tiene cierto tufillo cierta a ironía, pero no se lo puede acusar de que sea despectivo porque es un halago”.

También afirmó: “Es raro que diga ‘no lo conozco’... Yo lo conozco hace 50 años, yo me acuerdo bien de él. Jamás se me cruzaría decir que no (a un papel) por estar abajo en el cartel", sostuvo en referencia a la ocasión en que Chávez admitió que no aceptó trabajar en "Relatos salvajes" por cuestiones de cartel.

"El lugar lo pone la gente. No creo que quiera bajarme el precio, tampoco está en sus posibilidades. ¿Por qué me va a envidiar, si le va bárbaro? Ojalá sea de los que utilizan la ironía y la inteligencia social”, afirmó Darín.

Las palabras de Chávez

A Julio Chávez, quien se encuentra presentando la obra "La Ballena" (en el papel por el que Brendan Fraser ganó un Oscar), le preguntaron qué talento le "robaría" a otro actor, y habló de Darín. Dijo que admira "el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba: qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto, además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".

"No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso", sostuvo.