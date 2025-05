Free Way participó en una nueva edición de la feria DATE en República Dominicana

La agencia mayorista rosarina Free Way formó parte de la 25ª edición de la feria DATE 2025 ( Dominican Annual Tourism Exchange ), que se desarrolló del 14 al 16 de mayo en Punta Cana. El evento, organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, reunió a más de 500 representantes del sector turístico a nivel nacional e internacional y reafirmó la posición del país caribeño como uno de los destinos más elegidos en la región.

En representación de Free Way viajaron Flavia Bartolucci , gerenta de producto, y Mariano Vannelli , asesor de ventas. Ambos mantuvieron reuniones con representantes de las principales cadenas hoteleras del Caribe y realizaron visitas a hoteles en Punta Cana, Miches y Bayahibe.

Entre los complejos visitados se destacan: Bahia Principe, Hard Rock Hotel & Casino, Iberostar, Lopesan Costa Bávaro, Meliá, Moon Palace (en construcción), Palladium, RIU, The Inclusive Collection (Hyatt), Viva Resorts by Wyndham y Zemi Miches, Curio Collection by Hilton.