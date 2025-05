Advierten que el gobierno quiere "desmantelar" el Instituto Nacional del Teatro

Según aseguró, el decreto no transforma al INT sino que lo desmantela. " Prácticamente pierde su razón de ser, pierde su formación original y el espíritu de la ley ", lamentó.

En ese sentido, aclaro que "lo que es importante tener en claro que los recursos que utiliza el INT para fomentar la actividad teatral independiente en todo el país no salen del Tesoro Nacional sino que se abastece de premios de Lotería y de un porcentaje de las publicidades de radio y televisión".

"Ese dinero está otorgado por otra ley que es de asignaciones específicas y no se puede tocar, o sea que no se puede destinar para otra cosa que no sea la actividad teatral. De tal manera que ya ahí empezamos con una de las mentiras que se están instalando para justificar el decreto", precisó.

Qué ocurre en el INT con el nuevo decreto

Por otro lado, apuntó que en el decreto se eliminan 25 artículos de los 32 que tiene la ley; se elimina el Consejo de Dirección, que está integrado por representantes de todas las regiones del país y que asegura una política federal donde llegue la misma cantidad de aportes desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Y destacó que ese mecanismo permite solventar muchísimos grupos de teatro, sobre todo de las pequeñas ciudades y mantener salas de teatro independiente.

>>Leer más: Los siete momentos más polémicos de los premios Martín Fierro de Cine y Series

"Este decreto está afectando no solamente la actividad teatral sino principalmente a los ciudadanos y ciudadanas que se ven limitados de acceder a la cultura", sostuvo.

Y concluyó: "De por sí la ley de administración financiera establece que los aportes o subsidios son sólo de un 75 por ciento, pero además venimos con una caída. No nos olvidemos que hace dos años que tenemos un presupuesto prorrogado, que sólo se actualiza con los valores de inflación. Entonces tenemos poco presupuesto para lo que necesita la actividad y había proyectos de algunos diputados que estaban pensando cómo ampliar esas acciones específicas obteniendo ingresos, por ejemplo, de las publicidades en internet de plataformas virtuales, de Youtube o de los streaming".