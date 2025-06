Rosario tiene 26 bibliotecas gestionadas por vecinos en todos los barrios

Las bibliotecas populares no sólo prestan libros, también son centros culturales. Preocupa la reestructuración del ente nacional que las fomenta, creado por Sarmiento en 1870

Al contrario de lo que muchos piensan, las bibliotecas populares no son instituciones públicas: las gestionan asociaciones civiles sin fines de lucro que reciben apoyo del Estado desde 1870, por iniciativa del mismísimo Domingo Faustino Sarmiento. En Rosario están diseminadas en el territorio, en especial fuera del macrocentro, con el objetivo de promover la lectura y prestar libros, aunque sobre todo funcionan como polos culturales en cuyo seno los vecinos estudian, se integran, socializan. La cuota mensual ronda los dos mil pesos por familia.

Carletti misma trabaja como voluntaria en la Biblioteca Popular La Florida, de la que además es tesorera. “En Rosario la mayoría no cuenta con bibliotecarios por no tener ingresos suficientes. Lo importante es abrir la puerta todos los días”, afirma con “la camiseta puesta” porque sabe que hay vecinos que de otro modo no acceden a los libros y que éstos “abren la cabeza”.