Efecto Di María: cuántos socios nuevos hizo Central tras el anuncio del regreso

El anuncio del regreso de Ángel Di María parece ser el inicio de un proceso de buenas noticias para Central. Al menos es lo que piensan en Arroyito. Lo deportivo es la gran apuesta, pero hay otras cuestiones no menos importantes. Es que el primer día después de conocerse la noticia, el club sumó casi mil socios nuevos .

Socios3.jpeg La imagen que alteró la vida de Central. Desde ese momento el club de Arroyito se puso en el centro de la escena. Prensa CARC

El aluvión tras el impacto Di María

El club informó lo de Di María en la tarde del jueves y desde ese momento hasta el cierre de las dependencias administrativas del club el viernes, casi mil hinchas pasaron a formar parte de la masa societaria del club.

El objetivo, está claro, es la necesidad de dar un paso hacia adelante en lo que será la puja por una entrada para el semestre que se avecina, en el que, como se sabe, estará en cancha la figura estelar de Angelito Di María. Ya se sabe que al menos para el torneo que viene no habrá posibilidades de venta de ningún tipo de entradas para los no socios. La dirigencia analiza también de qué manera organizar la demanda de localidades, aunque todavía no hay una decisión tomada. Una alternativa podría ser abonar todas, incluidas las populares, pero es un tema que está en estudio.

Socios4.JPG La imagen oficial luego de que el club informara que habían superado los 100 mil socios.

Central venía de superar los 100 mil socios

Casualmente, hace unos pocos días Central informó a través de un video en sus redes sociales que había superado los 100 mil socios, lo que generó una alegría enorme por tratarse del registro más importante en la historia del club.

Pero ahora se produjo un boom de nuevos socios, que, se intuye, es recién el comienzo. Es que en la institución de Arroyito creen que a partir del lunes esto se va a potenciar y que es algo que se puede acrecentar con el correr de los días.

De hecho, al día siguiente del anuncio del regreso de Di María, el furor por parte de los hinchas se hizo visible en la larga cola que había en Central Tienda, recientemente inaugurada, para adquirir indumentaria del club, especialmente la camiseta 11. Esa casaca tiene un costo de 155 mil pesos y quienes la encargaron la tendran disponible recién durante la próxima semana.

Aquellos que quieran hacerse socios lo pueden hacer en la sede de la calle Mitre o en cualquiera de las tiendas oficiales (centro, Gigante de Arroyito, zona sur y ciudad deportiva de Granadero Baigorria). El trámite también se puede hacer de manera on line.