Endometriosis: una enfermedad frecuente que merece diagnóstico y tratamiento oportuno

La endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres. El diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son clave para una mejor calidad de vida.

19 de septiembre 2025 · 07:42hs
La endometriosis es una patología ginecológica crónica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres. Se produce cuando el tejido que recubre el interior del útero (endometrio) crece fuera de su lugar habitual, generando inflamación y síntomas que varían según los órganos comprometidos: peritoneo, ovarios, intestino, vejiga, uréteres y nervios, entre otros.

El principal obstáculo es la demora en su detección: en promedio, pasan 7 años desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico. Esto ocurre porque el dolor menstrual o pélvico muchas veces se naturaliza, tanto por parte del paciente como, lamentablemente, por los médicos.

Los signos de alerta incluyen:

  • Dolor menstrual intenso.

  • Dolor pélvico crónico.

  • Dolor durante las relaciones sexuales.

  • Dolor al defecar o al orinar.

  • Infertilidad.

  • Cansancio persistente y distensión abdominal.

La evaluación médica comienza con un interrogatorio dirigido y un examen físico. La ecografía intravaginal, realizada por profesionales capacitados, es el estudio inicial de elección. En algunos casos, se complementa con resonancia magnética.

Tratamiento personalizado

El abordaje depende de cada paciente. El objetivo es controlar los síntomas y preservar la calidad de vida, combinando tratamientos médicos —como hormonoterapia y analgésicos— con cambios en el estilo de vida. La supresión de la menstruación suele ser una estrategia eficaz para reducir el dolor.

La endometriosis no es solo un problema ginecológico. El tratamiento integral requiere un equipo multidisciplinario que puede incluir especialistas en fertilidad, psicología, sexología, kinesiología y nutrición. En algunos casos, cuando las medidas médicas no resultan efectivas, se evalúa la cirugía para extirpar las lesiones, siempre priorizando la preservación de la fertilidad.

Un equipo especializado

En Grupo Oroño contamos con una Unidad de Endometriosis que integra ginecólogos, cirujanos generales, urólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes, gastroenterólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos y sexólogos, entre otros. Este enfoque coordinado nos permite brindar un tratamiento integral y adaptado a cada mujer, con tecnología de vanguardia y protocolos basados en evidencia científica.

Vivir con endometriosis

Si bien la enfermedad suele mejorar con la menopausia, no hay que esperar para actuar. Un diagnóstico precoz y un manejo adecuado marcan la diferencia en el control del dolor, la preservación de la fertilidad y la mejora de la calidad de vida.

Si presentás síntomas compatibles con endometriosis, consultá con un especialista. En Grupo Oroño, estamos para acompañarte en cada paso de tu tratamiento.

Dr. Roberto Hugo Navarini. Ginecólogo. Grupo Oroño.

