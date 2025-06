Rosmery Maturana, la estilista de Milei, destrozó a Yuyito González

Y sumó: “Es una mujer muy sola, tiene una soledad muy grande, nunca fue feliz para mí”. Además, la responsabilizó de haber sido la tercera en discordia entre el presidente y Fátima Florez: “Ella fue la generó la ruptura entre Javier y Fátima... al mes que se separaron apareció ella después de esa entrevista que estuvo toquetona... dale”.

A su vez, sostuvo que Yuyito no quiere hablar en los medios porque no quiere dejar ver sus actitudes tóxicas: “Porque ella no tiene ganas de contar todo lo que pasó, lo de los teléfonos, ella sintió que Javier le fue infiel y eso no fue así. Él la quería pero solo eso, ella estaba obsesionada con casarse con Javier, de hecho ella proyectó eso pero él nunca se lo propuso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1938244606706991157&partner=&hide_thread=false ¡El periodista Gustavo Mendez confirmó la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez en #MujeresArgentinas! #lovieneltrece pic.twitter.com/nEZ3Rez9Nl — eltrece (@eltreceoficial) June 26, 2025

Sobre la supuesta reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez, la estilista le dio el visto positivo. “No sé si volvieron, pero si se están viendo porque yo la vi (a Fátima) re ojerosa. A mí me había llegado que a Javier le habían llevado una persona del pasado para estar ahora, porque es hombre, y no me imagine que era Fátima porque él siempre dijo que no vuelve atrás con las mujeres”, cerró.