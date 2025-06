Javier Milei aclaró los rumores sobre una supuesta reconciliación con Fátima Florez

>> Leer más: Las mujeres del presidente: el encuentro de Fátima Florez y Yuyito González

Qué dijo Javier Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez

En los programas de espectáculos, la supuesta reconciliación entre el presidente y la humorista se instaló como el tema preferido en la agenda de este miércoles. En ese sentido, los periodistas "chimenteros" comenzaron a preguntarse si era real la consideración entre Milei y Florez.

De esta manera, en "Implacables" ciclo de TV de El Nueve, decidieron directamente enviarle un mensaje al presidente y preguntarle de primera mano. Javier Milei es conocido por responder él mismo los mensajes de periodistas que le llegan a su WhatsApp.

Maribel Leone, panelista de dicho programa, se comunicó con el mandatario para chequear la información. "Somos solo amigos", respondió Javier Milei, sin dejar lugar a otras interpretaciones.

Los rumores

En reiteradas oportunidades, Fátima Florez, expresó "nunca haber perdido el contacto con el presidente". Además, en conversación con La Capital, Florez afirmó que es "la mejor ex de todas". Sostuvo: "Soy buena amiga, buena novia, pero más que nada soy muy buena como ex. Soy la mejor ex de todas. Me aman más de ex de que actual".

Ahora, comenzaron las voces sobre una supuesta reconciliación entre la imitadora y el mandatario.

El primero en hablar de reconciliación fue el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, ciclo de TV de El Trece. Primero, lanzó algunas pistas de manera enigmática sobre una inesperada reconciliación de dos personalidades famosas, y luego anunció: "Estamos hablando del Presidente de la nación Javier Milei y Fátima Florez. Habrían dado un paso de reconciliación".

“Lo tengo chequeado pero voy a usar el potencial: Fátima Flórez habría ido a Olivos a cenar. Estuvo con Karina y otras personas en el lugar cenando”, continuó. Además, contó que en los Martín Fierro de Teatro, que tuvieron lugar este lunes, la vio a Florez "muy contenta", y que esto se debe a su reconciliación con el presidente.

Por último, el periodista aseguró que el círculo del presidente ya comenta sobre el romance: “El mundo de la economía ya lo sabe, dicen: ‘Javo volvió con Fátima Flórez’”.