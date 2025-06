Cuántos son los dólares "debajo del colchón" que tienen los argentinos, según los números del Indec

Según un informe oficial, cuál es el monto en moneda extranjera no declarado en el país. El impacto del blanqueo de capitales

Como indica la frase “dólares debajo del colchón”, el Indec midió todo lo que se encuentre por fuera del sistema financiero. El número no incluye solo el ahorro no declarado de los ciudadanos, que refiere al dinero en efectivo en poder de residentes, o el las divisas que se encuentran en cajas de seguridad bancarias, sino también los depósitos fuera del país no registrados en el sistema bancario local.