"Con el trabajo no se juega": no le pagaban horas extras y antes de renunciar rompió todo

Una empleada se enojó con los dueños del comercio que la contrataron porque la hacían trabajar más horas, pero no se las pagaban. Filmó cómo destruía su lugar de trabajo.

Día de furia. Jennifer no soportó más el maltrato laboral y la falta de pago de horas extras, y rompió el local donde trabajaba antes de renunciar.

“Con el trabajo de la gente no se juega. Ahora sí haceme juicio”, se la escucha decir en el video, mientras deja en evidencia el estado en que quedó el local tras su accionar. Las imágenes muestran una clara intención de dejar un mensaje a quienes, según ella, se aprovecharon de su necesidad de trabajar.

NO LE PEGABAN HORAS EXTRAS, SE ENOJÓ CON SUS JEFES Y ROMPIÓ TODO - Jennifer tiene 18 años y hace 4 meses trabajaba en el buffet de la Facultad - Renunció, puso a grabar y filmó como destruía el local antes de irse Mar del Plata pic.twitter.com/5RiNunjWk3

El episodio reabrió el debate sobre las condiciones laborales en algunos comercios, donde muchas veces jóvenes trabajadores enfrentan extensas jornadas, precarización y sueldos bajos. En tanto, el video sigue circulando con fuerza en plataformas como X (ex Twitter) y TikTok, donde acumula cientos de comentarios.

“Romper todo no es el camino, pero tampoco lo es la explotación laboral”, escribió un usuario. Otro, en cambio, opinó: “Se equivocó feo. Si estaba mal, debía denunciar, no destruir”. Por ahora, Jennifer no volvió a hacer declaraciones públicas tras la difusión de las imágenes.

Asi es reina, si quieren ser hijos de puta banquense el vuelto https://t.co/dECYorhyGE — Karla (@Karlaathb) June 26, 2025