Galería de fotos: choque de camiones, rescate de víctima y traslado en helicóptero

choque camiones.jpg Hierros retorcidos. De allí, los Bomberos Zapadores rescataron a la víctima del choque. Fue este jueves en la autopista a Córdoba. Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

“Veníamos por la autopista. Había una chorrera de autos y no sé por qué frenaron todos de golpe. Alcancé a parar justo a tiempo, pero mi compañero que venía justo atrás me chocó. No veníamos rápido, pero yo pude frenar y mi compañero a lo mejor venía a 60 kilómetros por hora y no pudo detenerse y me chocó”, contó el camionero. Según su testimonio, a la hora en que se produjo el choque el día “ya estaba claro”.