La comunidad de la UNR marchó por el financiamiento de la educación pública

La ciudadanía rosarina acompañó este jueves el reclamo de las universidades públicas por la ley de financiamiento y por el atraso salarial que mantiene en jaque a los docentes y no docentes universitarios. La actividad comenzó temprano con una junta de firmas para avalar la presentación del nuevo proyecto en la Cámara de Diputados que alcanzó a las 10 mil adhesiones para luego caminar por el centro de Rosario y confluir en la tarde desde plaza Pringles hacia un masivo acto en la Plaza Montenegro, de la que participó el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

En la Plaza Pringles se realizó además una charla abierta, una mesa en la que docentes investigadores, no docentes, decanos de distintas facultades, representantes de los estudiantes expusieron la grave situación por la que atraviesan los distintos sectores de la comunidad universitaria, la necesidad de retomar las obras de infraestructura, de potenciar las becas, de retomar las investigaciones que se encuentran suspendidas.

Y apenas pasado al mediodía, se congregó una multitud que caminó hacia la plaza Montenegro, exponiendo su malestar con aplausos, pancartas, o simplemente con su presencia para adherir a esta jornada federal en defensa de la educación pública. En el acto ya entrada la tarde, las palabras estuvieron a cargo de Agustina Rosso, de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), Federico Gayoso, por los profesores universitarios (Coad), Sergio Acuña, de los no docentes (Apur), y el rector Bartolacci. También estuvo presente el secretario General de Apur, Miguel Roldán.

marchauni3.jpg

Marcha multitudinaria

“Somos un montón y pensamos muy distinto en muchos temas, y esa riqueza la complementamos con el valor más sagrado que tenemos, que es el que nos permitió llegar hasta acá y no tengan ninguna duda, es el que nos va a permitir seguir hacia adelante, que es la fortaleza, que devuelven la unidad, reconocernos más allá de esa diversidad de esos matices de pensamiento que nos hacen rico, reconocernos debajo de una misma bandera. Con la educación pública no se juega y con la ciencia nacional tampoco se juega”, le dijo a la multitud Bartolacci.

Pero hubo más del rector de la UNR para graficar la situación que atraviesan las 12 facultades y las 3 escuelas preuniversitarias que dependen de la casa de estudios: “Estamos en todas las dimensiones, un poco peor que lo que pusimos en evidencia el año pasado. No tenemos resuelto el problema del presupuesto para funcionar, casi el ciento desde el pasaje entre lo que recibimos de incremento y de inflación registrada de noviembre del 2023 hasta la fecha. No tenemos ninguna respuesta respecto de las más de 100 obras que están paralizadas en todas las universidades y el sistema científico del país. No tenemos respuestas cuando pedimos actualización de los programas de asistencia de nuestros estudiantes, que como ustedes saben, muchas veces son definitorios para que alguien pueda continuar con su carrera universitaria. La situación del sistema científico, que es mucho más grave todavía que la que atraviesa el sistema universitario que nos preocupa porque nos importa la ciencia, porque el 70% de esa producción científica del país se genera y se construye”, agregó.

marchauni4.jpg

Bartolacci en otro orden de cosas alertó sobre la precarización que va sufriendo el sistema: “En nuestras universidades estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos, estamos discontinuando líneas y proyectos de investigación. Lo que está pasando si no se revierte a tiempo y lo más angustiante, lo más imperdonable por el esfuerzo que hacen nuestros docentes para seguir garantizando el derecho a estudiar, por el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores para que la universidad todo el día pueda abrir sus puertas, por el esfuerzo que hacen nuestros investigadores para que la ciencia genere cosas que transformen lo que le pasa a nuestro país, es imperdonable el destrato, la desconsideración, la precariedad salarial a la que son sometidos el 80% del personal docente y no docente bajo de la línea de pobreza, casi el 5% de la docencia universitaria de todo el país renunció en el último año. Ante este escenario sombrío, donde tenemos que soportar además, por si fuera poco, el destrato sistemático permanente que intenta deslegitimarnos. Igual optamos por responder con esa unidad que es lo que nos hace fuertes, también con racionalidad y responsabilidad. Para encontrar una respuesta. Seguimos ante las autoridades nacionales, vamos a ir todas las veces que haga falta, pero decidimos ir al Congreso de la Nación, que es el que tiene competencia en una república, para decidir en materia presupuestaria Y lo hacemos con una ley que resuelve el problema de manera estructural”.

A los legisladores

A modo de cierre, el rector emplazó a los legisladores nacionales por Santa Fe. “Quiero pedirles, que el próximo 2 de julio, que está convocada una sesión especial en el Congreso, den quórum. Sobre todo a los diputados que se han formado en la universidad pública, muchos son docentes de la universidad pública, le pedimos que comprendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia”.

El titular de Coad, Federico Gayoso, valoró el apoyo de los rosarinos: “Por fuera de la comunidad universitaria, la sociedad tiene un gran valor el sistema universitario argentino, eso explica la masividad de las dos marchas del año pasado, y el acompañamiento que tenemos hoy. La universidad está en riesgo. Cada día se hace más difícil hacer investigación, hacer extensión. Estamos en una situación rozando la tragedia".

marchauni.jpg

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, resaltó la masiva congregación en todo el territorio nacional. "En cada una de las más de 60 universidades del país hubo una jornada en defensa de la universidad pública, marchas, clases públicas, abrazos simbólicos, juntada de firmas. Eso demuestra el carácter federal que tiene el sistema universitario que es un orgullo en todo el mundo y hoy está en riesgo. Necesitamos llegar al millón de firmas y el 2 de julio lograr en la sesión de la Cámara de Diputados".

Por último, en representación de los estudiantes, la presidenta de la Federación Unvirsitaria de Rosario (FUR), Agustina Rosso se pronunció en igual sentido que sus antecesores en el micrófono. Hay que pensar un esquema de cara al segundo cuatrimestre para involucrar a la sociedad en general con esta ley y también haciendo fuerza en cuanto se trate en el Congreso para que realmente la discusión sea en serio y que sea con fundamentos”.