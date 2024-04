Por qué el sector de Lewandowski se bajó de la conducción del PJ santafesino

No participará de la mesa chica molesto por la nominación, que impulsaron los senadores provinciales, de Guillermo Cornaglia como titular partidario. Este jueves a la medianoche vence el plazo para la presentación de listas

El proceso de reorganización que está encarando el PJ santafesino y que culminará con una nueva conducción partidaria nace con ciertas complejidades : el sector que encabeza el senador nacional Marcelo Lewandowski decidió apartarse de la mesa chica, por lo que no ocupará la vicepresidencia, un lugar que estaba reservado para Silvina Frana .

No se trata de una ruptura, aclararon a La Capital en el sector del senador nacional, porque sí participarán en la lista de unidad para nominar congresales partidarios, tanto a nivel provincial como nacional.

“Entendíamos que, por haber encabezado las listas en las últimas dos elecciones, nos correspondía dirigir el partido, pero la decisión que tomaron los otros sectores no fue así”, dijo un dirigente muy cercano a Lewandowski.

La idea de este grupo era promover a Frana como jefa del PJ, pero finalmente se impuso el criterio del sector liderado por los senadores provinciales para nominar a Cornaglia.

“Silvina fue candidata a vicegobernadora y sacó 550 mil votos en la provincia acompañando en la fórmula a Marcelo. Nos parecía natural que nuestro espacio ocupara la presidencia”, agregó el vocero.

Con la decisión de levantarse de la mesa chica, ahora la vicepresidencia quedó en vacancia y el resto de los campamentos del PJ pujan para ocupar ese lugar. Todavía tienen casi 48 horas para definir una nueva lista de unidad.

Salvo la vicepresidencia primera, el resto de los cinco lugares de la mesa de conducción ya están casi definidos, algunos de ellos con nombre propio. El presidente del PJ será Cornaglia y la vicepresidencia segunda la ocupará Eduardo Toniolli (Movimiento Evita). Los otros dos lugares están reservados para un intendente o jefe comunal y para La Cámpora, posiblemente encabezado por Marcos Cleri.

Falta saber en esa mesa chica qué silla ocupará La Corriente, el espacio que lidera Agustín Rossi, que sí tiene asegurada la continuidad de Germán Martínez como secretario general de la Departamental Rosario del PJ. La Secretaría Adjunta la ocupará María José Pacino, del Movimiento Evita.

Según pudo saber La Capital, la pulseada principal para liderar el PJ de Santa Fe estaba entre el sector que lidera Lewandowski y el grupo de senadores provinciales, encabezados por Armando Traferri, que fue el finalmente prevaleció para reemplazar a Ricardo Olivera, quien está al frente del partido desde 2016.

El resto de los grupos en que se parcela el PJ santafesino tuvo una participación muy marginal en esa puja directa entre Lewandowski y los senadores.

Viejos pleitos

Allegados al senador nacional negaron que en esa disputa haya tallado viejos pleitos entre Lewandowski y Traferri, cuando ambos compartían la Cámara alta santafesina.

En 2020, cuando Traferri fue acusado en la causa por juego clandestino, Lewandowski fue uno de los pocos senadores peronistas que votó a favor del desafuero del senador por el departamento San Lorenzo. A raíz de ese hecho, el bloque del PJ se fracturó en dos.

Aparte de Lewandowski, hay otros sectores que no estuvieron de acuerdo con la designación de Cornaglia, pero igualmente aceptaron su postulación para no profundizar aún más la crisis en la que está inmerso el PJ, que perdió por paliza la elección provincial a manos de Maximiliano Pullaro y la nacional, con la derrota de Sergio Massa a manos del libertario Javier Milei.

“No es lo mejor. Lo natural es que la conducción quedara en manos de Lewandowski, pero el no quiso e impuso a Frana. Si iba él otra era la historia”, confesó un dirigente político que siguió de cerca las negociaciones, pero desde un lugar bastante marginal. Y cerró: “Encima es un ex senador (por Cornaglia) no muy conocido. Además, los senadores (peronistas) están un poco abollados”.