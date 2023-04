Macri le pidió a Rodríguez Larreta que no cambie las reglas electorales

El ex presidente no está de acuerdo en la decisión que ya tendría tomada el alcalde porteño para aplicar dos sistemas de votación en las Paso

El ex presidente Mauricio Macri afirmó ayer que “no hay que cambiar reglas en el año electoral”, ante un posible desdoblamiento de los comicios en la ciudad de Buenos Aires, y desestimó que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, “tome esa decisión” porque, dijo, sería ir “en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años”.

“El «no» a cambiar reglas electorales en el año electoral es un valor que Juntos por el Cambio (JxC) ha puesto en sus declaraciones de principios. No creo que Horacio tome esa decisión, sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años”, evaluó Macri.

El ex presidente se refirió también a las llamadas elecciones concurrentes en el distrito, una modalidad que implicaría elegir candidatos para jefe de Gobierno en la misma fecha que las Paso nacionales pero con un sistema de votación distinto.

“Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños”, sostuvo Macri, y contó que Rodríguez Larreta no lo “llamó” para consultarle “qué opinaba” sobre esa eventual modificación.

Macri instó a los dirigentes de JxC a “no complicarle la vida a la gente” y pidió no hacer modificaciones en las que se “malgaste la plata” de los porteños.

“Es más tiempo de votación, son más filas, son dos urnas, dos boletas que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que tendría que votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas”, cuestionó sobre esa posible implementación.

Posteriormente, por Twitter, Macri reforzó su postura: “Me consultaron sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en Caba. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas”.

Y repitió: “No cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho. No podemos complicar la vida de la gente, perjudicarlos y malgastar su plata por especulaciones o maniobras”.

“Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo”, manifestó el ex mandatario.

El diputado rosarino y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, se hizo eco de las declaraciones de Macri y publicó en sus redes: “La ambición no puede estar por encima de los valores de JxC. Un cambio de reglas no se puede hacer en un año electoral, sin planificación, sin antelación y generando más gasto ineficiente”.

Las elecciones concurrentes implicarían a los porteños votar el mismo día que las Paso para las categorías presidente y diputados nacionales, pero con un sistema de votación distinto.

Según este esquema, los electores podrían sufragar en la misma jornada para presidente y legisladores nacionales con la llamada boleta sábana tradicional, mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.

Réplica

Pese a este fuerte cuestionamiento, desde el entorno de Rodríguez Larreta señalaron que esta posibilidad no representa un “cambio en las reglas de juego” porque respeta el código electoral vigente que aprobó por amplia mayoría la Legislatura en octubre de 2018. “La decisión le corresponde por ley al Jefe de Gobierno; es su potestad, y es una muestra de autoridad, independencia y autonomía”, señalaron desde la sede de Uspallata ante la consulta que hizo el portal Infobae.

“Los que como Macri promueven la votación unificada a la nacional no se dan cuenta que la boleta sábana (enganchada a la nacional) puede hacer que se pierda la mayoría en la Legislatura, ya que (Javier) Milei arrastraría la lista de legisladores y a su candidato a jefe de Gobierno y, entonces, hagan ingobernable la Ciudad que creen tener escriturada. Contrario al argumento de que se quiere beneficiar a Lousteau que intentan instalar, lo que se busca es cuidar el voto PRO”, agregaron.

Más allá de esta postura, la decisión de Larreta y sus funcionarios más cercanos será no responderle a Macri de manera abierta, sobre todo para no agrandar la interna en el PRO y en Juntos por el Cambio en tiempos de definiciones de cara a las elecciones. “La decisión que tome no es en contra de nadie, todo lo contrario”, insistieron.