Labayru cerró campaña con Pullaro y Javkin: "Vayan a votar, estamos a un puñado de votos de que gane Rosario"

Con el respaldo del gobernador y el intendente, candidata de Unidos subrayó que "esta Rosario de hoy no es casualidad"

En ese sentido, Labayru subrayó que “esta Rosario de hoy no es casualidad, es resultado del amor real por nuestra ciudad de los que transpiran la camiseta todos los días, cuando nadie mira, los otros 364 días que no hay elecciones”.

“Lo que logramos no se hizo con eslóganes vacíos de campaña ni con caritas enojadas frente a las cámaras”, agregó en un párrafo dedicado a sus rivales del próximo domingo. “ Mientras algunos vuelven a postularse disfrazados de novedad y otros repiten como loros un libreto escrito en Buenos Aires, nosotros elegimos el camino del trabajo silencioso y del amor incondicional por Rosario”, agregó.

Por último, Labayru exaltó a la militancia presente en el Bioceres Arena al afirmar que “estamos a un puñado de votos de ganar la elección”. “Vamos a dejarlo todo, porque no se trata solo de ganar, se trata de no volver atrás, de que no vuelva la Rosario con Miedo que tantas vidas nos costó”, completó.

Pullaro: "Labayru representa los valores de Unidos"

A su turno, Pullaro advirtió: “No nos dejemos arrebatar esta ciudad por los chetos de derecha o los chetos de izquierda”. “Nosotros somos la rosarinidad”, completó.

Según el gobernador “Unidos salió a la cancha y les demostró que el domingo vamos a triunfar en Rosario y en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia de Santa Fe”.

Pullaro resaltó la figura de Labayru: “Yo la veo a Carolina y me veo reflejado en su forma de ser”, dijo y agregó: “Es una persona que le va a dedicar todos los minutos del día que le tenga que dedicar porque está convencida que el camino que está transitando es el que va a hacer que esta ciudad sea la capital del interior de la República Argentina”.

“Para mí no es lo mismo que el domingo gane o no gane Carolina Labayru, porque representa los valores y los principios de Unidos para Cambiar Santa Fe, representa lo que somos nosotros en el Concejo”, agregó.

Javkin: "El domingo vamos a hacer historia"

Por su parte, Javkin afirmó: "El domingo una vez más vamos a hacer historia en Rosario”. “Cuando uno en la vida se para del lado derecho, donde las cosas se ponen en su lugar, y el corazón, el coraje y la valentía se ponen del lado de defender a nuestra gente, nadie puede frenar la fuerza de esta ciudad”, agregó.

“Creyeron que iban a lograr engañar a nuestra gente, los que estuvieron antes, los que representan a los mafiosos, a los que abandonaron a Rosario, los que permitían que nos maten 300 pibes por año en los barrios de nuestra ciudad, los que quisieron quedarse con Rosario a costa de insultarla, de hundirla, de lastimar a su gente, intentaron disimular lo que son, cómplices y compañeros de la historia que Rosario ya dejó atrás para siempre el día que eligió a Maximiliano Pullaro de gobernador”, subrayó.

“Esta es la ciudad que siempre luchó en paz y es la ciudad que se bancó las peores cosas que haya vivido una ciudad en la Argentina durante mucho tiempo y es la misma ciudad que hoy se para orgullosa de nuevo diciéndoles ‘acá no vuelven más’", completó Javkin.

Elecciones: la lista de Unidos

En el encuentro, que reunió a una multitud de militantes y simpatizantes, estuvieron presentes los integrantes de la lista que buscará representar los intereses de los rosarinos en el Concejo Municipal. La nómina encabezada por Carolina Labayru, Damián Pullaro, Pablo Gavira, Ana Laura Martínez, Lisandro Baclini, Flavia Padin y Gabriel Pereyra refleja la diversidad y cohesión de las fuerzas que componen Unidos.