Elecciones en Funes: el oficialismo resaltó que "hoy la ciudad tiene un gobierno fuerte, la gente quiere invertir acá"

El aumento demográfico también fue un punto a destacar por parte de Papini. "Normalmente hay 60.000 habitantes. Pero los fines de semana o en verano generalmente llegamos a pico de 120.000. El desafío es darle servicio a esas 60 mil personas normalmente y a 120 mil en ocasiones especiales con recursos calculados para 38 mil. Hay que ser ingenioso, criterioso y hay que conocer la realidad"

Por otro lado, el actual secretario de gobierno afirmó que las relaciones con el gobierno provincial mejoraron considerablemente. "Estamos muy orgullosos de la madurez política. Hay una relación que beneficia a la comunidad"

Propuestas del oficialismo

"Tenemos que consolidar un desarrollo de Funes. Creció porque hay reglas claras y el órgano donde se dan esas reglas es el Concejo Deliberante. Por eso es tan importante que nosotros acompañemos a Roly desde ahí. Y los debates nos gusta darlos de cara a la gente: el funense sabe que tiene un representante real en el concejo", afirmó.

"Los debates que se vienen son muy interesantes. Por ejemplo, la movilidad urbana en un ámbito metropolitano, porque la ciudad pertenece y está en el corazón neurálgico del área metropolitana. La nocturnidad también tiene que ser debatida para que no moleste a los vecinos, por que ellos son los principales actores en todo esto. No podemos instalar un boliche o un bar en el medio del centro o del casco urbano. Hay que hacer una ronda de diálogo con los los actores del sector, porque justamente sin inversores la actividad no va a prosperar. Hay que sentarse con la gente de la actividad, con los representantes, con otros espacios políticos", enfatizó.