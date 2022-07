Cristina de Kirchner: "Lo de Guzmán fue un acto de irresponsabilidad política"

La vicepresidenta de la Nación cargó con dureza contra el ex ministro Martín Guzmán y también sostuvo que su accionar fue de "desestabilización institucional"

Luego de la renuncia de Martín Guzmán y el nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la inauguración del Cine Teatro Municipal en El Calafate. La ex presidenta de la Nación brindó su discurso en medio de la creciente interna en el Frente de Todos y la polémica reunión que mantuvo con Alberto Fernández y Sergio Massa. "Lo de Guzmán fue una acto de irresponsabilidad política", disparó con dureza la funcionaria durante su discurso.

"Su intempestiva renuncia fue un inmenso acto de irresponsabilidad política, y creo también que fue un acto de desestabilización institucional", agregó la vicepresidenta cargando con dureza al ahora ex ministro de Economía. "Hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien", resaltó Cristina.