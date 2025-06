Cristina: "El poder económico sabe que el modelo de Milei se cae, por eso estoy presa"

Con una plaza repleta de peronistas y partidos afines la expresidenta envió un audio que retumbó en cada parlante instalado en la plaza. "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver'", remarcó entre sus primeras palabras. Tras agradecer a la militancia apuntó que "este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Se cae no solo porque ese injusto e inequitativo, sino por que es insostenible en términos económicos. Ya lo vimos con Martinez de Hoz en el 76 y Cavallo en los 90“.