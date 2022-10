Otro crimen en Rosario: hallaron a un hombre amordazado y con un tiro en la cabeza

En declaraciones a la prensa, el fiscal Spelta señaló que la víctima "era una persona conocida del barrio, tenía un disparo en la cabeza y su apodo era Paraguayo. Este hombre no vivía acá, sino que transitaba por todo el barrio y acá ha tenido algún conflicto con personas que habitaban este domicilio y recibió un disparo en la cabeza. Parece que fue un crimen muy improvisado, el hombre estaba maniatado con cables coaxiles que estaban en el lugar, y en la boca tenía una tela que se corresponden a una cortina que estaba en el mismo patio donde lo mataron".

homicidio J. B. Justo02.jpg Foto: Virginia Venedetto / La Capital

Al ser consultado sobre si el lugar donde ocurrió el homicidio funcionaba como un puesto de venta de drogas, Spelta dijo que no lo podía asegurar. "Esa sería una de las hipótesis, suponer que ese lugar sería un búnker de venta de droga. Estamos recabando todos los elementos como para poder confirmar o desvirtuar esa versión. Estamos levantando rastros que, presumimos, podrían llegar a ser estupefacientes, no en cantidad sino rastros para establecer si en este lugar se consumió droga. No tenemos aportes de los vecinos que nos ayuden a definir ese lugar como punto de venta de drogas".

La escena del crimen

Spelta definió que parte de la escena del crimen figura "una casa que se presume era utilizada para la venta de estupefacientes. No sabemos quiénes estaban en ese momento. Estamos levantando rastros y huellas para cotejar con la base de datos y determinar quienes estuvieron en el lugar antes del crimen".

Y así, sobre ese punto, el fiscal aclaró: "El lugar donde estaba el cadáver no es el lugar donde se presume que funcionaba el búnker de droga. La víctima apareció en una casa abandonada, ubicada en un pasillo, y frente a esta vivienda hay un patio y detrás del mismo hay otra casa que, cuando llegamos, estaba toda abierta, los aires acondicionados prendidos y por los elementos encontrados sospechamos que era un lugar donde se vendería estupefacientes y donde esta persona llegó antes de ser asesinada", agregó.

Spelta precisó que "a criterio de la Fiscalía la escena del crimen es todo el pasillo, pero a los efectos de determinar la mecánica preliminarmente, el lugar donde se encontró el cadáver es donde falleció. Donde se encontraban las personas que, presumimos, serían los autores de este hecho, era la casa de enfrente, donde al parecer se vendían estupefacientes".

homicidio02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

El fiscal mencionó que la muerte de la victima se produjo alrededor de la 1 de madrugada, que "es la misma hora en que se escuchó un disparo, según la pericia preliminar que hizo la médica de policía. Entrevistamos a vecinos, pero nadie nos pudo adelantar datos de interés".

En la zona se vivieron poco antes de que se descubriera el homicidio momentos de mucha tensión por un hecho de robo calificado en una vivienda ubicada muy cerca del lugar del crimen. Eso derivó en una pelea y acusaciones cruzadas entre vecinos. Spelta consideró que, en principio, el asalto tipo entradera "no tendría vinculación con el homicidio" del Paraguayo. "Uno es un hecho de robo en el que trabaja la Fiscalía de Flagrancia y otro es un homicidio. Aclaro que el