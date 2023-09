Denuncian la detención al voleo de un malabarista amigo de Jimi Altamirano

La información que maneja ese entorno que pide justicia por Jimi Altamirano es que "las acusaciones son falsas, ya que lo sustraído no estaba en su poder" . A su vez, evaluaron que "no se hubieran quedado allí" de haber robado ese monto.

No obstante, los tres artistas callejeros fueron trasladados a la comisaría 7ª y luego derivados a la seccional 2ª por cuestiones de capacidad. Casi 16 horas después, el fiscal de Flagrancia en turno habría ordenado la excarcelación, pero aún no había novedades.

Jesica es pareja del firmatense Roberto Kevin T. C. y asegura que acababa de hablar con el joven para encontrarse en esa esquina donde terminó detenido. "Yo estaba por salir de la facultad mientras hablaba con él y quedamos que me esperaba ahí. Sin embargo, cuando llegué estaba esposado", comentó Jésica, quien era amiga de Jimi.

La chica habló de un "maltrato típico" por parte de los agentes policiales que detuvieron a su novio, a quien al parecer lo habían acusado de entrar al negocio y robar. "Es fue alrededor de las 20 y él me dijo que no se movió de la esquina", aseguró la joven, quien manifestó preocupación por el trato recibido en la seccional 7ª para asesorarse del procedimiento y exigir explicaciones.

También comentó que "Kevin trabaja siempre ahí" y nunca tuvo problemas. De hecho, solían hacer clavas con Jimi Altamirano tanto en esa esquina como en Francia y Pellegrini, Oroño y 9 de Julio y Pellegrini e Italia, ya que allí suelen recaudar más dinero que en otras esquinas.

"No digo que sea mentira porque le vi la cara a la chica que atendía el local y estaba bastante angustiada; puede que hasta haya sido víctima de un robo, pero mi pareja me aseguró que no se movió de la esquina y jamás ingresó a ese local", sostuvo Jésica.

A su pareja y a la dupla de colombianos los trasladaron a la comisaría 7ª, pero alrededor de la 1.30 tuvieron que derivarlos a la 2ª por falta de espacio en el presidio. Y si bien en horas del mediodía estaba prevista la liberación, a las 15 de este viernes aún no habían recuperado la libertad.

"Kevin no tiene antecedentes ni nada, piensa realizar una contradenuncia por falsas acusaciones mientras solicita imágenes de las cámaras de la zona para demostrar que no se acercó al negocio", adelantó Jésica para denunciar el maltrato sufrido cuando fue la seccional ubicada en Cafferrata al 300.

"Me empujaban y me prepoteaban hasta que empecé a filmar para registrar lo que estaba pasando, y me increparon aduciendo que «hacía show»", comentó.