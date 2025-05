Goity sobre los malos resultados en las pruebas Aprender: "En mucho tiempo no hicimos las cosas bien"

“Esto tiene que ver con que en mucho tiempo no hicimos las cosas bien y lo primero que hay que hacer para cambiar el rumbo es reconocer cuáles son cuestiones que no hicimos o que no hicimos correctamente”, expresó Goity. El ministro sostuvo que los resultados no son una sorpresa, sino la consecuencia de una acumulación de errores a lo largo de los años.