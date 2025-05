Central hizo una denuncia penal por la venta de entradas falsas para el partido ante Estudiantes

>>Leer más: El Central de Ariel Holan aprendió a terminar con la valla invicta e igualó un récord de hace 102 años

Y sigue: "Habiendo tomado conocimiento de que existirían terceros que en forma presencial o a través de páginas de internet, Facebook, Instagram y/u otros medios estarían comercializando entradas, se han formulado las presentaciones pertinentes ante la Justicia penal para que se investigue la posible comisión de un ilícito".

Por último el club de Arroyito destaca: "No permitamos engaños y/o perjuicios. Y recuerden que no se admitirá el ingreso al estadio de aquellas personas que no tengan su entrada oficial, la que se vende a través de la plataforma Deportick y se le carga en su carnet de socio o, en caso de que hubiese entradas para no socio, en su DNI".