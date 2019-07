Newell’s enfocó su mirada en el fútbol chileno para incorporar a un volante central, aunque el apuntado no es un jugador de ese país sino un argentino. El interés está puesto en Julián Rodrigo Fernández, del club Palestino. Pero el presidente del club trasandino Jorge Uauy, le manifestó ayer a Ovación que la oferta recibida de la lepra “es bajísima” y no existe “ninguna posibilidad de transferirlo”. El directivo sostuvo además que el club “no está dispuesto a perder potencia” y quedarse sin el jugador, debido a que “tenemos un plantel corto”.

La negativa final de Belgrano del último viernes de venderle un porcentaje del pase de Federico Lértora, que era la gran ambición de Newell’s, llevó a la dirigencia rojinegra a gestionar para otro lado. Es así que aceleró los pasos para contratar a Julián Fernández, ex All Boys y Olimpo, que desde 2017 se encuentra en Palestino. No trascendió la cifra ofrecida por Newell’s para comprarle la mitad del pase del jugador de 24 años. Lo que sí se conoció es que no fue aceptada. Uauy, titular de la entidad chilena, dijo que no lo convence el dinero que el club del Parque estaba dispuesto a pagar.

“La oferta recibida es bajísima e incluso por debajo de lo que hemos invertido en el jugador”, señaló ayer el dirigente desde Europa, donde se encuentra por motivos familiares. “No hay ninguna posibilidad de transferirlo”, subrayó Uauy, descartando que vayan a desprenderse del mediocampista que Palestino le compró a Olimpo de Bahía Blanca a mediados de 2018.

Frank Kudelka considera imprescindible reforzarse en el medio con un volante central. Durante su paso por Universidad de Chile entre 2018 y 2019 observó de cerca la actualidad de Fernández, y es evidente que le vio condiciones y lo pensó de opción si no se conseguía a Lértora. El León o Tractor, los apodos que se ganó Fernández a partir de sus condiciones, es la alternativa que imaginó el DT rojinegro, y que la conducción del club fue a buscar. Pero Palestino no lo larga, y no sólo por la propuesta económica de Newell’s.

“Palestino está a mitad de temporada y tiene un plantel corto. No está dispuesto a perder potencia, quedándose con uno menos”, manifestó Uauy sobre la negativa de desprenderse de Fernández.

El entrenador de Palestino, el ex goleador Ivo Basay, considera a Fernández un futbolista imprescindible. Es uno de esos jugadores que meten mucho y no escatiman poner pierna fuerte, en ocasiones de manera excesiva, por lo que acostumbra ser amonestado, y tiene algunas expulsiones en su carrera. Una tarjeta roja que probablemente más se recuerde en el fútbol argentino fue una dura entrada a Enzo Pérez en abril pasado, con motivo del partido entre Palestino y River (0-2) por la Copa Libertadores.

Kudelka está detrás de un mediocampista que imponga presencia en el medio. Lértora no se dio. A Belgrano no lo sedujo la oferta de 700 mil dólares bruto y en un sólo pago de la lepra. El Pirata quería más. Y por Fernández, Newell’s se encontró con el no de Palestino.

Si Uauy dijo que la oferta “es bajísima”, es impensado que Newell’s pueda acercarse. Desde el club del Parque se dice que siempre hay opciones ante cualquier alternativa que se frustre. Así que ya deben tener en dónde reenfocarse por el volante central.