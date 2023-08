Newell's debuta en la Copa de la Liga, con la expectativa de dar un salto de calidad

El ciclo de Gabriel Heinze en Newell’s tuvo ocho meses de expectativas, insinuaciones y sabor a poco. Eliminación temprana de la Copa Argentina, irregular desempeño en la Liga Profesional y despedida en los octavos de final de la Sudamericana, donde más había ilusionado a su parcialidad. La Copa de la Liga, último compromiso del año, es la oportunidad de dar ese salto de calidad que tanto se espera. Dependerá de la capacidad de maniobra de su entrenador y de un equipo que indefectiblemente debe mejorar, para que esa idea de ser protagonista no muera en el intento. El primer escollo de la zona B será este lunes, a las 20.30, Central Córdoba de Santiago del Estero , que días atrás quedó afuera de la Copa Argentina frente a Independiente, es conducido por Omar De Felippe, ex DT rojinegro, y tiene un bajo promedio.

La base del plantel de Newell’s es casi la misma que afrontó la primera mitad del año, sin incorporaciones de relevancia , más allá de que el delantero Ignacio Schor, el lateral Augusto Schott y el zaguero Carlos Ordóñez, quien por ahora no está para jugar, puedan llegar a rendir y ser útiles. Pero donde más necesidades había, todavía no hay novedades. Los días pasan, el cierre del mercado de pases, el 30 de agosto, se acerca, y no llegó ni un volante central ni un nueve, dos de los puestos donde hay mayores necesidades.

Como no se jerarquizó el plantel, entonces los que están son quienes se encuentran ante la misión de darle un crecimiento al equipo. Y no alcanzará con el planteo ofensivo que propone el entrenador si los ejecutantes defeccionan, si no aparece el juego asociado por adentro, si se repiten en centros sin que nadie los aproveche. Aproximarse no es lo mismo que atacar. La imagen es la misma. El resultado, bien diferente. Y los resultados que se fueron dando sirven de muestra.