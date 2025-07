Max Verstappen rompió el silencio sobre las negociaciones con Mercedes

Según consignó el medio RacingNews 365, el neerlandés aclaró: “ No hablo de mi contrato. No se ha tomado ninguna decisión por el momento . Para mí, no se trata de 2026 ni nada parecido, solo me concentro en lo que viene y en la colaboración con el equipo. Hay mucha gente que se inventa cosas y asume cosas, pero eso no viene de mí ”.

“Como dije la semana pasada, eso es todo lo que puedo decir. No creo que nadie pueda asegurar con total seguridad que se sentirá completamente cómodo el año que viene. De todas formas, hay muchísimas incógnitas para el próximo año. Lo único que puedo hacer es conducir lo más rápido posible con lo que tengo”, agregó sin ánimos de agrandar las especulaciones.

Max Verstappen Red Bull .png Verstappen podría dejar Red Bull para pasar a Mercedes en 2026. AP

El futuro de Max Verstappen

Especialistas apuntaron a que el posible acuerdo con Mercedes contaría con el riesgo a cambiar de equipo antes de la próxima temporada, en la que llegarán numerosos cambios a la Fórmula 1. “Eso es cierto. Por eso tengo contrato con Red Bull”, afirmó el neerlandés.

Ante la consulta sobre su confianza en el equipo austríaco para el próximo año, sostuvo: “Nadie puede decir con un 100% de certeza que tengan toda la confianza para el año que viene. Hay muchos interrogantes. Todo lo que tengo que hacer es conducir rápido con lo que tengo”.

No obstante, el múltiple campeón no expresó en ninguna oportunidad que estará en Red Bull la próxima temporada y, ante las reiteradas preguntas sobre sus negociaciones con Mercedes, repitió una y otra vez que no tiene “nada para agregar”.

Por otro lado, Verstappen aseguró que mantiene un interés en experimentar otras competencias dentro del automovilismo. “Me gustaría explorar otras cosas fuera de la Fórmula 1, y ya lo hago un poco durante las pruebas privadas, pero me gustaría probar las carreras en algún momento. No me tomaré un año sabático en la F1 para eso”, concluyó.