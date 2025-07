Crimen de Ivana Garcilazo: la querella dice que el pacto de silencio de los acusados sigue firme

Damián Reifenstuel, el tercer detenido por el crimen de Ivana Garcilazo , participará este viernes de la audiencia de imputación vía Zoom, que no será presencial tal como había pedido la familia de la víctima. El abogado querellante, Marcos Cella, dijo que se espera un “proceso rápido”, ratificó el pedido de condena a 30 años de prisión para los acusados y lamentó que "el pacto de silencio entre los imputados sigue tangible".

El último acusado en la causa fue trasladado este miércoles a Rosario en un helicóptero de la Policía Federal y fue depositado en el predio de la Unidad Penitencia Nº 11 de Piñero, donde quedó alojado a la espera de la audiencia que se realizará vía on line, para evitar riesgos durante el traslado al Centro de Justicia Penal.

En declaraciones a LT8, Marcos Cella, quien representa a la familia Garcilazo, remarcó que “la audiencia imputativa será mañana a las 10, vía Zoom, de acuerdo a lo que han determinado las autoridades. Esperamos un proceso rápido, dinámico, ágil. A veces se me pasa por la cabeza pensar en una pena ejemplificadora, pero no lo es. Es la que corresponde. Nosotros y la Fiscalía pedimos 30 años de prisión”.

Ivana.jpg Ivana Paula Garcilazo, fanática de Central, murió cuando volvía del Gigante de Arroyito tras ver el clásico rosarino.

El abogado penalista subrayó que recordó que la tipificación del delito que se le imputa a Reifenstuel y a los otros acusados es “homicidio agravado por ser cometido en ocasión de un espectáculo deportivo”, y subrayó que el planeo que ya hizo la defensa “es un manotazo de ahogado”.

“Una persona que es inocente no huye. Al contrario, se presenta y se defiende en los estrados judiciales. La actitud cobarde de Reifenstuel revela claramente la coautoría del crimen. Los tres imputados fueron coautores del homicidio de Ivana. No importa si uno de ellos no la golpeó a Ivana con la piedra. Los tres tenían un plan en común. Esa noche salieron del mismo lugar, con una finalidad común que era causar daño a la gente de Central, y lo hicieron”, destacó el querellante.

Cella agregó que “fue tan así el objetivo que tuvieron que a casi dos años ninguno de los tres acusó a nadie. El pacto de silencio sigue tangible al día de hoy. Los únicos que dieron alguna versión fueron los abogados. Ninguno de ellos habló. Tenían un plan acordado. Hubo un testigo que les advirtió que iban a matar a alguien y que terminarían presos. Y ese vaticinio ocurrió”.

¿Cuándo comenzaría el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo?

Al estar los tres sospechoso por la muerte de Ivana detenidos e imputados, el abogado fue consultado sobre la probable fecha para el inicio del juicio oral y público en el que establecerán las penas a cumplir. En ese sentido, Cella estimó que "en general el proceso completo dura unos dos o tres años, pero con la importancia que tiene este tema y la intención de que esto se resuelva, creo que será rápido. Pero así y todo no creo que se llegue para este año. Sería el año próximo".