"Freed from Desire": la historia de la canción que hace vibrar el Mundial de Clubes

La canción "Freed from Desire" acompaña a las celebraciones de los equipos en cada partido.

Qué significa “Freed from Desire” y de qué habla la canción

“Freed from Desire” se traduce al español como “Liberado del deseo”. La canción hace referencia a una persona que valora el amor, la libertad y la mente por encima de las posesiones materiales. A lo largo de las décadas, se utilizó para protestas y manifestaciones, pero encontró su lugar en las tribunas de los estadios.

Según señala el medio británico The Guardian, este tema “fue un éxito masivo en toda Europa en el apogeo del rave en estadios del verano de 1996”. Al respecto, agregan que la propia Gala Rizzatto reveló que escribió la canción mientras vivía en Nueva York y estudiaba fotografía. “Me metí en la música porque fotografiaba bailarines, músicos y DJs”, afirmó.

“Es una canción muy personal. Tres cosas se alinearon. Primero, la observación de la sociedad: en Italia y en Europa, creces con la sensación de que somos más o menos todos iguales. Pero cuando llegas a Nueva York hay diferencias drásticas: hay pobreza, hay gente que no tiene nada. Y a la vuelta de la esquina, hay un multimillonario”, comenzó Gala según replicó The Guardian.

En la misma línea, concluyó: “Segundo, mi historia de reconectarme con mi pasión. Porque en Italia los médicos me dijeron que no podía bailar por un problema de espalda, así que no podía seguir mis sueños".

"Y el tercer nivel fue enamorarme. Mi primer amor fue un bailarín africano, de Senegal. Este chico llega de África con ganas de bailar, viviendo sin dinero en Harlem. Y Harlem tenía música, tenía baile, tenía comunidad. Estos tres se unieron en una canción que, para mí, representa la resiliencia y la alineación con tu pasión”, sostuvo.

Este eurodance de la cantante italiana fue el sencillo principal de su álbum debut titulado “Come into My Life” y rápidamente se convirtió en un éxito internacional que alcanzó el número 1 de varios rankings como Francia y Bélgica.

El resurgir de “Freed from Desire”

Dos décadas después de su lanzamiento, los hinchas del Wigan Athletic de Inglaterra reversionaron esta canción para homenajear a uno de sus futbolistas, Will Grigg. El delantero era una de las sensaciones del equipo y su nombre calzaba perfecto con el estribillo del tema, por lo que los fanáticos inventaron el “Will Grigg’s on fire”.

La versión de los hinchas se viralizó en redes sociales y ganó mayor fuerza en las tribunas, a punto tal que otras hinchadas decidieron crear su versión con otros jugadores. La misma fue adoptada por los aficionados de Irlanda del Norte, seleccionado de Grigg, durante la Eurocopa 2016 y extendieron su legado por toda Europa.

Aquella edición fue la primera participación del conjunto norirlandés en una Eurocopa y, a pesar de no obtener los resultados soñados, los fanáticos se entretuvieron al ritmo de “Freed from Desire”, pero con el homenaje a su delantero, que no disputó ni un minuto en la competencia.

Letra original de “Freed from Desire”

My love has got no money (Mi amor no tiene dinero)

He's got his strong beliefs (Tiene sus fuertes creencias)

My love has got no power (Mi amor no tiene poder)

He's got his strong beliefs (Tiene sus fuertes creencias)

My love has got no fame (Mi amor no tiene fama)

He's got his strong beliefs (Tiene sus fuertes creencias)

My love has got no money (Mi amor no tiene dinero)

He's got his strong beliefs (Tiene sus fuertes creencias)

Want more and more (Quiere más y más)

People just want more and more (La gente sólo quiere más y más)

Freedom and love (Libertad y amor)

What he's looking for (Lo que él está buscando)

Want more and more (Quiere más y más)

People just want more and more (La gente sólo quiere más y más)

Freedom and love (Libertad y amor)

What he's looking for (Lo que él está buscando)

Freed from desire, mind and senses purified (Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados)

Freed from desire, mind and senses purified (Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados)

Freed from desire, mind and senses purified (Liberado del deseo, la mente y los sentidos purificados)

Freed from desire (Liderado del deseo)

Na na na na na na na, na na na na na…