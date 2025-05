Franco Colapinto no cometió errores y se dedicó a conocer al Alpine en la FP1 de Mónaco

Quedó a 1,856s de Leclerc y a 1,1s de su compañero Pierre Gasly, que terminó 8°. No impresionó en los tiempos, pero pareció quedar claro que no fue el objetivo buscar el límite, sino llevar el auto sin problemas, ir conociéndolo mejor, ya que no le sienta bien todavía. Así fue la tanda inicial en Mónaco: