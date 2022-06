Fabián Ángel se despidió de Junior para sumarse como refuerzo de Newell's

El jugador (21 años), que tiempo atrás estuvo en la mira de Marcelo Gallardo para sumarlo a River, utilizó su cuenta de Instagram en las últimas horas para confirmar su partida del fútbol colombiano y despedirse de la parcialidad de Junior.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabian Angel (@fabian.angel16)

"Sabía que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Junior, que me abrió las puertas, me ayudó a crecer, a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional. Por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje, de momentos únicos, de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz porque desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista", reza parte de la publicación que subió el volante.

Y continuó: "Quiero que sepan que cada vez que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camiseta nunca me ahorré una gota de sudor. Di la vida por cada partido porque junior no se merece menos. Sé que algún día volveré a cumplir el sueño de salir campeón!!".