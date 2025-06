Estudia arquitectura, es la primera rosarina en el seleccionado de tenis de mesa y necesita ayuda

Primera en la selección mayor

De un clasificatorio en el Cenard surgieron los ocho nombres que representarán a Argentina en el Sudamericano. La joven paleta es la primera rosarina en integrar la selección mayor. Participará en cuatro modalidades: individuales, dobles, dobles mixto y equipo. El resto del equipo nacional pasa por el mismo flagelo económico que ella y luchan a contrarreloj para dar el presente en Lima.

El Sudamericano de tenis de mesa es el evento deportivo más importante de la región. Este campeonato reunirá a los mejores exponentes de la disciplina, quienes competirán en las categorías individual, dobles y por equipos, tanto en la rama femenina como masculina. Los mejores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, entre otros, se darán cita.

Allí espera estar Valentina. El equipo nacional concentró desde el pasado lunes 16 y hasta el sábado 21 en Buenos Aires, para viajar rumbo a Lima ese mismo día. El campeonato tendrá inicio el lunes 23 y finalizará el domingo 29.

En inicio en el tenis de mesa

¿En qué momento descubriste tu pasión por el tenis de mesa?

Arrancó todo cuando tenía 11 años. En la primaria había una mesa y yo le quería ganar a mis amigos, entonces le insistí a mis papás para que me llevaran a practicar la actividad. Ya en el primer torneo, que fue nacional, quedé tercera y desde ahí me llamaron para los selectivos juveniles. Empecé en la Asociación Japonesa y cuando clasifiqué a la selección nacional juvenil estuve en Gimnasia. A los 18 pasé a Centro Progresista, pero entreno también en otros clubes como Los Rosarinos Estudiantil y Provincial. Todos me ayudan con los horarios para poder coordinar los tiempos entre la universidad y el entrenamiento. Fue un trabajo muy duro para llegar adonde estoy hoy.

¿Cómo es el proceso para llegar a la selección argentina?

La rama femenina de la selección argentina está compuesta por cuatro mujeres. A veces las elige directamente el cuerpo técnico y otras llegan a través de torneos piramidales que se hacen entre las mejores del ránking nacional. En este caso, tres fueron elegidas por el cuerpo técnico, entonces quedaba un lugar para completar el equipo que se definió por rendimiento en campeonatos. Hubo tres torneos entre las mejores del país, dos en mayo y uno en junio, que se jugaron al mejor de siete sets. No tenemos entrenadores ni nada, sólo está la seleccionadora observando todo, que es la que después elige. Y gracias a los buenos resultados que obtuve, quedé en el equipo. También influyó que venía compitiendo a nivel internacional.

El Sudamericano te puede clasificar a los Panamericanos, que a su vez te puede llevar al sueño de todo atleta que son los Juegos Olímpicos, ¿soñás con eso?

Tengo el objetivo de sacar alguna medalla en el Sudamericano. Si bien es una oportunidad nueva para mí y forma parte de un aprendizaje, al sacar medallas y buenos resultados, clasificamos a los Juegos Panamericanos. Eso sería todo un logro, lo mismo que estar en unos Odesur, me encantaría.

¿Cómo conviven estos sueños de los que estamos hablando con las constantes malas noticias de no tener apoyo para representar a tu país?

Es muy difícil. Me costeo casi todo yo. Tengo que recurrir a dar clases particulares o grupales en los clubes, ser entrenadora, que tampoco es mi rol, porque hoy estoy enfocada en ser deportista de alto rendimiento. Así que me veo obligada a hacerlo para solventar los gastos de los torneos. A su vez, esto me quita tiempo de entrenamiento y de estudio. Curso arquitectura en la UNR y tengo muy poco tiempo. Ahora que vienen las concentraciones, el poco tiempo libre que tenga no es que lo voy a usar en ver una serie o una película, lo uso en estudiar. Y así es mi día a día. Intento organizarme de la mejor manera para cumplir con todo. En cuanto a lo económico, no tuvimos respuestas de nadie, por más que mandamos papeles que certifican los resultados obtenidos. Solamente me ayudaron desde los espacios de Carlos Del Frade y Amalia Granata. Así que es todo a pulmón, organizamos torneos a beneficios, clínicas, también estoy en búsqueda de sponsors y tengo un alias para quien pueda dar una mano (alias: valentina.tenis). Cualquiera ayuda es bienvenida y agradecida.