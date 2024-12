Emiliano Vecchio se postuló para pegar la vuelta: "Mi amor por Central es muy grande"

El exjugador Canalla declaró que “si me llama Gonzalo Belloso (presidente auriazul) lo analizaría por mi familia, que es de Buenos Aires, pero mi amor por Rosario Central es muy grande”, aclaró. Además, confirmó que, pese a no ver mucho fútbol por televisión, siempre se mantiene al tanto de la actualidad de Central.

El volante contó que tiempo atrás estuvo cerca de arribar a Boca, pero su carrera como futbolista en Argentina lo llevó, hasta el momento, por Central (donde además debutó como profesional), Defensores de Belgrano y Racing, donde estuvo bajo las órdenes del hoy entrenador de Xeneize.

Un centro a Fernando Gago

Con su contrato a punto de terminar, ya que tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año y aún no ha renovado, Vecchio aceptó: "Me gustaría jugar en Boca obviamente. Boca es Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, tuve esa oportunidad y no avancé porque estaba en Central, era el capitán y estaba en un proyecto que no podía abandonar el barco, pero me gustaría".

También aseguró que no se ve en la carpeta del entrenador Xeneize o de la dirigencia de Brandsen 805, pero más allá de eso calificó a Gago con un adjetivo potente: "Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo. Gago es un entrenador espectacular. Con él, Boca va a ser un equipo muy competitivo".