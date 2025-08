El decir y el hacer de Franco Colapinto en Hungría, la autenticidad que la Fórmula 1 precisa

Franco Colapinto habla sin esconder nada. Dice que le falta confianza con el Alpine pese a 7 findes de carreras, 6 corridas y completadas. No teme la crítica y señala que el auto está ahí de hacer lo que quiere. No fue el único gesto de autenticidad —que la Fórmula 1 tanto precisa— en la previa al GP de Hungría.

Es que el argentino no ocultó la realidad y, pese a que sumó una buena experiencia, no tuvo pelos en la lengua para afirmar que aún le falta confianza con el auto. Pero advirtió que está muy cerca de conseguirlo, que viene mejorando. Fue lo que se vio desde Canadá para acá, pero muy especialmente en Silverstone y Spa.

Franco Colapinto quisiera volver a Imola

Y sorprende tanto lo que dice, que afirma: "Imola casi fue mi mejor carrera con Alpine y eso no tiene mucho sentido". Y prosiguió: "Era la primera vez que manejaba el A525, la primera vez trabajando con el equipo y no tiene mucho sentido que ese haya sido mi mejor momento, el más cercano a Pierre (Gasly), en mi primera carrera".

Pese a ese inoportuno accidente en la Q1 de clasificación, Colapinto sintió que estuvo cerca de Gasly, pese a que lo superó en otros momentos, como en la clasificación en Canadá, en el ritmo de carrera en Austria y a cómo le venía doblando la muñeca en Silverstone. O a las 2 décimas que lo separaron del francés en la clasificación del largo Spa.

>>Leer más: Franco Colapinto, sin resultados pero en progreso

Por eso especifica que están buscando volver a encontrar ese auto de Imola. "Lo estamos investigando y tratando de mejorar. No tenemos aún la respuesta, sino no me estaría faltando confianza".

"A veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza. El año pasado no tenía este problema: podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Y ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad", comparó a su momento en Williams.

Los costos de la falta de confianza

Es más, admite que esa falta de confianza no es nada buena: "No tengo la confianza que quizás tenía el año pasado y eso en Fórmula Uno se paga caro". Fuerte, sin dudas.

Colapinto admitió que viene mejorando, aunque con reparos: "No siento que haya tenido un fin de semana en el que pueda decir que todo salió perfecto de mi parte, o en cuanto a la estrategia, o al setup. Siempre hay algo que podríamos haber hecho mejor".

Y abundó que el rendimiento del Alpine "es un poco complicado en las entradas de curva. En eso estamos trabajando de mi lado. Se vuelve un poco más difícil en los circuitos donde ya de por sí tengo más dificultades, así que es como una tendencia: cuando las cosas se complican más, es donde pierdo más rendimiento. Y casi siempre lo relaciono con esos problemas".

Las ideas que trajo de Spa

Entonces, el argentino dijo: "En Spa tuvimos una imagen bastante clara de dónde ocurría eso y dónde tenemos que mejorar. Trajimos algunas cosas, algunas ideas para probar en los entrenamientos libres. Tenemos un fin de semana largo con tres sesiones, así que creo que va a estar bien para tratar de entender un poco más en qué aspectos tenemos que seguir trabajando con el coche para que yo tenga más confianza".

>>Leer más: Hungría, la primera de Tazio y medio siglo después

Colapinto realizó entonces un análisis crítico del auto y de sí mismo como un todo, pero no se quedó en la descripción y apuntó que pudo ver el potencia del auto. "Creo de verdad que está ahí, que el coche puede hacerlo y puede estar como yo quiero, así que estamos trabajando duro".

E insistió con la primera carrera: "Si vuelvo a Imola, antes del cambio de alerón delantero y todas esas cosas, fue cuando mejor me sentí, y eso fue muy al principio, en mi primera carrera. Así que estamos tratando de entender eso. Creo que cuando lo logremos todo va a ser más fácil. Esperemos encontrar ese clic y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba".