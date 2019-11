Delpo, ¿la baja anunciada para jugar con Roger Federer?

Podía ser un final anunciado. Y lo fue. La inactividad que arrastraba y arrastra Juan Martín Del Potro cuando lo anunciaron como partener de Roger Federer para la exhibición en Argentina del próximo miércoles suponía una jugada arriesgada. Y lo fue. Ayer, el tandilense, quien también fue anfitrión cuando el suizo vino en 2012 por la misma razón, anunció que esta vez no podrá estar. No llega con la recuperación de su rodilla, que exigió en las últimas semanas en el marco de los entrenamientos para el partido. Vía redes sociales confirmó que no está en condiciones de enfrentar “al mejor de la historia”. En lugar de Del Potro aparecerá en escena el alemán Alexander Zverev, 7ª del ránking, quien como Federer se encuentra disputando el Torneo de Maestros en Londres.

El anuncio de Del Potro como figura para jugar la semana que viene en el estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati sonaba raro, especialmente porque Juan Martín está ausente del circuito desde junio, cuando se resbaló en Queen’s y se volvió a fracturar la rodilla (lo mismo le pasó en Shanghai en octubre de 2018). Apenas disputó un puñado de partidos en 14 meses. Sólo se entiende por una cuestión económica, de priorizarlo a él como figura local antes que traer a una de afuera, como Zverev, quien también se barajó desde un principio y será quien enfrente a Federer en toda esta gira sudamericana de exhibiciones, que inicia en Chile, sigue en Buenos Aires, Colombia, México y Ecuador. Si bien este tipo de encuentros no reviste de la exigencia del calendario oficial y son más un show en sí mismos, era al menos el precio de las entradas lo que justificaba lo contrario.

Los tickets que se pusieron a la venta para ver a Federer en Argentina oscilaron entre los 6 mil y 25 mil pesos. La primera tanda tuvo alta demanda y de inmediato Fenix Entertainment Group, la empresa de entretenimiento que organizó esta gira, anunció un “sold out (agotado) y nuevas entradas a la venta” que también volaron”. Es una obviedad que mirando apenas algunos datos, el disfrute del jugador más grande de todos los tiempos y ganador de 20 títulos de Grand Slam será para unos pocos. También se vendieron mil tickets de 90 mil pesos para la Roger Federer Experience, quien consiste en compartir actividades con el ídolo, durante dos días, incluso una cena.

Específicamente sobre el partido, pese a todo, el público que ya tenía adquiridos esos lugares ganará en calidad ante la presencia del rebelde Zverev, quien es hoy por hoy uno de los mejores exponentes de la nueva generación y al menos hasta este domingo, vigente campeón del Torneo de Maestros. Lo que se dice no es en detrimento de la idolatría que Del Potro generó en muchos argentinos por sus hazañas deportivas, pero esta versión suya no podía garantizar un espectáculo como el que se viene.

Roger Federer llegará a Argentina este lunes (quizás como nuevo Maestro, ya que hoy jugará semifinales en Londres, al igual que Zverev) y brindará una conferencia de prensa para un puñado selecto de invitados que determinará la productora.

Así comenzará el periplo del helvético por esta parte del continente, tal vez de los últimos de la leyenda viviente del tenis, al menos por estos lares.