Critican a Gorosito por elegir una repudiable metáfora

Néstor Gorosito quedó atrapado en su propio laberinto dialéctico y fue el centro de las críticas que su frase provocó. Es que cuando le preguntaron los motivos del cambio de gusto del hincha argentino, que pasó de la exigencia estética a una predilección por el juego de mayor fricción, Pipo eligió una reprochable analogía para responder y ahí quedó enredado en la polémica.

“Vos podes lograr dos objetivos. Cuando yo era pibe, ir a un boliche, miraba a una piba, que te mire, mirar una piba, que te mire, espectacular. E ir conquistándola hasta llevártela. Y sentirte satisfecho por lo que lograste. Y otra cosa es ir, agarrarla de pelos y también te la llevás. Y la satisfacción no es la misma, y el gusto no es lo mismo para ninguno de los dos. Entonces yo creo que son formas de sentir”, ejemplificó Gorosito.

La frase hizo un estruendo por su postura machista y recibió una lluvia de críticas desde las redes sociales y otros ámbitos de la comunicación.

El DT de Tigre, Pipo Gorosito, lanzó en una entrevista una desafortunada comparación. [VIDEO]#PipoGorosito pic.twitter.com/wVpaSmNV7A — NSA Noticias (@NSANoticias) January 15, 2020

Tal vez la reincidencia de la pregunta durante el diálogo empujó al entrenador de Tigre a ese incómodo lugar, ya que antes había optado por otros métodos para explicar su mirada sobre el fútbol argentino: “Se ha perdido la bohemia, la bohemia no existe más. No existe y es muy importante para la amistad, para los valores, para un montón de cosas. Y el mundo ha ido cambiando. El rating a ustedes los presiona que si no hay quilombo no venden y el quilombo es lo que más vende, entonces hay que buscar quilombo. Hay que buscar el resultado porque es éxito o fracaso, no hay un camino desde el fracaso al éxito. Sino que es éxito y fracaso constante. No hay posiciones intermedias. Eso hace que pasen todas estas cosas. Y después va en forma, si a vos te gusta”.

Hasta ahí el análisis había sido prolijo y correcto, pero luego derivó en el ejemplo del boliche y Pipo se fue al pasto de la incorrección.

Pero después también mordió la banquina cuando quiso abundar con otra explicación: “Hay que exigir otra cosa, que no es solamente ganar. ¿Es importante? Lógico, todos jugamos para ganar a lo que sea. Pero buscar las formas. Es tan lindo cuando ves a un equipo que juega bien. Es tan lindo ver a un tipo o a una mujer bien vestida, linda, elegante. No es lo mismo ver todo a un harapiento que a un tipo bien vestido. A una mujer bien vestida o a una mujer toda mugrienta. Y después vos elegís lo que te gusta, porque sobre gustos no hay nadaescrito”, sentenció.