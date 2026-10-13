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Central: Gaspar Duarte pasó por quirófano tras la grave lesión de rodilla que tuvo ante Banfield

El delantero había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos externo e interno. Lo que se le viene es un largo proceso de recuperación

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de octubre 2026 · 17:20hs
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Gaspar Duarte es retirado en camilla del campo de juego en el partido de Central frente a Banfield.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Gaspar Duarte es retirado en camilla del campo de juego en el partido de Central frente a Banfield.

Después de la grave lesión que sufrió en el partido frente a Banfield, por la fecha 11 del torneo Clausura, el futbolista Gaspar Duarte fue operado este martes y de acuerdo a lo que informó Central, la intervención quirúrgica fue exitosa.

"El jugador fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria en el sanatorio Mapaci por una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos externo e interno de su rodilla derecha", reza el parte médico que emitió Central en las primeras horas de la tarde de este martes.

De ahora en más, el atacante canalla comenzará con un algo proceso de recuperación antes de volver a la práctica profesional. Como suele suceder, el parte médico no estipuló el tiempo que le demandará la rehabilitación, pero una lesión de este tipo requiere de no menos de siete meses.

Gaspar Duarte deberá apuntarle a 2027

De esta forma, Duarte deberá apuntarle directamente a la próxima temporada, posiblemente a la pretemporada de mitad de año. Puede suceder que esté en condiciones de volver antes de ese momento, pero todo dependerá de la evolución que vaya mostrando con el correr del tiempo.

>>Leer más: Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

El parte médico que emitió Central tras la operación de Gaspar Duarte.

El parte médico que emitió Central tras la operación de Gaspar Duarte.

Duarte fue titular en el encuentro contra Banfield, en cancha del Taladro, pero a los pocos minutos de iniciado el partido hizo un mal movimiento, lo que le provocó la lesión en la rodilla.

En ese mismo momento se temió lo peor, por los evidentes signos de dolor que evidenció. De hecho, tuvo que ser reemplazado de manera inmediata (en su lugar ingresó Julián Fernández). En el momento de dejar el Florencio Sola, el futbolista tuvo que ser asistido para trasladarse hasta el micro porque no podía apoyar el pie.

Al día siguiente, tras realizarle los estudios por imágenes pertinentes, se confirmó el grado de la lesión y se informó que debía ser operado. Esa intervención quirúrgica finalmente llegó y la buena noticia para el Canalla es que todo salió de acuerdo a lo previsto. Ahora tendrá por delante un largo tiempo para recuperarse.

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