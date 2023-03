Aldo Duscher y Lucas Bernardi, candidatos a desembarcar en las selecciones de la AFA

Los ex Newell's se sumarían a la estructura de la albiceleste a pedido de Lionel Scaloni, quien los conoce de las inferiores leprosas

La salida de Javier Mascherano tras el fracaso de la Sub 20 en el Sudamericano de Colombia abrió la puerta a que puedan llegar otros nombres con la bendición de Lionel Scaloni. Y es ahí donde aparecieron en escena los nombres de dos ex Newell's, Lucas Bernardi y Aldo Duscher. La idea es que se sumen a la estructura de las selecciones de la AFA y hubo contactos para avanzar en el desembarco de los ex leprosos.