Tomi tiene 3 años y una terapia en México puede mejorar su calidad de vida afectada por una parálisis cerebral

Antonella Falcón dialogó con La Capital y explicó sobre el caso de su hijo : “Tomi tiene una encefalopatía crónica no evolutiva a causa de la falta del oxígeno que le provocó haber quedado atorado el cuello del útero durante el trabajo de parto que luego derivó en una cesárea. Además de la falta de oxígeno, Tomi nació con líquido en los pulmones y a los dos días convulsionó y estuvo 22 días dormido en neonatología hasta que mejoró contra todos los pronósticos”.

La parálisis cerebral de Tomás le afectó el hemisferio derecho y por ende su movilidad y la capacidad de habla y, al igual que el caso de Bauti en Alvear, la familia Molina buscará un paliativo en el tratamiento denominado Cytotron y se realiza en el centro NeuroCytonix. Consiste en 28 sesiones que estimulan la generación de nuevas masas neuronales que ya mostró resultados positivos en otros niños con diagnósticos similares y abre una esperanza de mejora en el problema de Tomás.

“Este tratamiento podría permitirle a Tomi caminar, hablar y desarrollarse con más independencia. No solo cambiaría su vida, también la nuestra como familia”, explicó Antonela y agregó “con las actividades previas al torneo del 5 de julio, ya conseguimos el 15% del costo del tratamiento, para el que todavía no tenemos fecha. Con lo que sí contamos es que la clínica aceptó el caso de Tomy y el no tener fecha nos deja mayor margen para lograr juntar todo el dinero necesario”.

Fútbol solidario

Con el objetivo de seguir recaudando fondos, este sábado 5 de julio se llevará a cabo un torneo de fútbol solidario en el Polideportivo Comunal de Timbúes. La inscripción de los equipos tiene un costo de 60 mil pesos y el primer premio consta de un costillar y pack de vinos. Los subcampeones se llevarán un cajón de pollos y seis vinos.

Le edad mínima para participar es 16 años y cada equipo puede tener un máximo de 12 jugadores, presentando la lista de nombres en la inscripción.

Durante el desarrollo del torneo habrá servicio de bufet, y todo lo recaudado será a beneficio de Tomás.

Para inscribirse o colaborar pueden contactarse con Antonella al 3476 270252 o realizar depósitos bajo el alias: Tomasmexico

Además del torneo, se están organizando rifas y otras actividades solidarias. Cada aporte suma y acerca a Tomi a la posibilidad de acceder al tratamiento que necesita.

Ayuda comunal

Desde la Comuna de Timbúes además de facilitar el dinero para los pasajes y la estadía, realizaron diferentes acciones para colaborar con la causa de Tomi. La familia fue recibida en sede comunal para explicar la situación y allí entre otras disposiciones las autoridades se comprometieron a afrontar los costos del viaje y la estadía en México.

A principios de junio el gobierno comunal organizó una peña donde se recaudaron 1.285.000 pesos en el buffet que fueron aportados a la causa de Tomi. Posteriormente en el bingo realizado el 22 de junio, la Comuna aportó sillas y tablones para su realización.

Además desde la gestión de Antonio Fiorenza se aportó una bicicleta para sortear en el bingo y donó los premios para el torneo de fútbol de veteranos.

Al respecto desde la Comuna indicaron que “previamente a las elecciones no dimos difusión de estas medidas para que no se mezclaran con la campaña”.