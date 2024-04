Paritaria docente: Amsafé pretende "una compensación" por la eliminación del Fonid

En ese contexto, el ministro de Gobierno Fabián Bastía indicó en las últimas horas que el lunes "se presentará una propuesta innovadora (a la docencia santafesina), que nos permita trabajar para lograr el no ausentismo"

>> Leer más: Paritaria docente: la provincia prepara una propuesta "innovadora"

"Otro -continuó desgranando el dirigente gremial- tiene que ver con un aumento salarial que vaya más en línea con la inflación y un tercer elemento es que debe haber un reconocimiento específico para los trabajadores de la educación que, a diferencia de los otros estratos del Estado, hemos sufrido una rebaja salarial por la quita del Fonid (Fondo de Incentivo Docente) por parte del gobierno nacional".

amsafe.jpg Amsafé rechazó los dichos de Pullaro y afirmó que es "perverso" mezclar la discusión paritaria con el ausentismo docente.

Cuando se le recordó que el ministro de Gobierno Fabían Bastía, declaró en las últimas horas que le harían una propuesta "innovadora" a los docentes atada al no ausentismo, Alonso dijo: "No sé lo que sería para él una propuesta innovadora, pero lo que tengo claro es que por el tema del ausentismo no vamos a aceptar un premio o un castigo. Eso lo dejamos claro. Sí estamos dispuestos a discutir las condiciones de trabajo".

El ausentismo docente, un tema polémico

El titular de Amsafé provincial recordó que el pasado 4 de enero, en la primera convocatoria paritaria del año, "el gobierno dijo que quería discutir las ausencias de los docentes. Nosotros planteamos que las ausencias no se pueden discutir, sino que se debe hacerlo dentro de un marco que son las condiciones de trabajo". En ese sentido, destacó que tras ese primer llamado "no hubo ninguna convocatoria más" y que solo se hizo la presentación de un informe "donde se mostraron datos (sobre ausentismo docente) que además son parciales".

"Si vos decís que en 2023 hubo 11 mil ausencias por determinado ítem, yo tengo que decir que faltó poner que hay 70 mil docentes. Es decir, que menos del 20% durante 2023 faltó un día por esa causal. Lo que se pretendió es estigmatizar a la docencia y castigarnos. Y eso no lo vamos a aceptar", enfatizó el titular del gremio de los docentes de escuelas públicas.

>> Leer más: Paritaria docente: "Llevamos tres meses de discusión y no avanzamos nada"

"Hay una intención de desprestigiar a la docencia -insistió- cuando en realidad lo que se debería hacer es empoderarnos y fortalecernos. Pero hacer se necesitan cuestiones que no se están discutiendo desde el 4 de enero. Desde ahí no hubo ninguna propuesta referida a infraestructura escolar, creación de cargos, materiales didácticos para trabajar en las escuelas, ni la discusión de la política educativa y las políticas salariales".

Alonso también recordó que "las últimas ofertas salariales fueron del 7%, cuando la inflación de ese mes medida por el Ipec fue del 20%. Después ofrecieron un 9%. Ahora esperemos que la oferta vaya más en línea con lo que pretendemos los docentes".

Amsafé.jpg Los docentes nucleados en Amsafé aceptaron la propuesta que les hizo el gobierno provincial en el marco de la negociación paritaria.

Consultada su opinión sobre la posibilidad de que la oferta salarial llegue al 20% -la misma realizada y aceptada por los gremios de la administración central ATE y Upcn- Alonso analizó: "Voy a esperar la propuesta, insisto en que es necesario contemplar las características específicas del sector docente. La propuesta del lunes no puede ser solo el porcentaje. Debe incluir cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y que incluya algún sistema de compensación por lo que perdimos los docentes".

Y remató su análisis señalando que "todos los docentes perdieron $28.700 pesos por cargo por la fala del Fonid. Y este mes, con el salario de marzo, todos los docentes de escuelas primarias que percibían horas cátedra por la extensión horaria del Plan 25, a la vez que equipos directivos que tenían un plus salarial por ese programa educativa, lo dejamos de percibir. En un maestro, la baja salarial va entre $45 y $ 60 mil".